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Dolar/TL kuru, piyasalarda yaşanan koronavirüs kaynaklı satış baskısıyla en son 2018 kur krizi sırasında görülen 6,9 seviyesinin üzerine çıktı.

Bloomberg verilerine göre dolar/TL kuru Çarşamba günü akşam saatlerinde en çok 6,92'ye kadar yükseldi.

Dolar/TL haftaya 31 Ağustos 2018'de görülen 6,80'i test ederek başlamış; ardından bu seviyenin altında işlem görmüştü.

Ancak kurda son iki gündür yükselişin sürdüğü görülüyor.

Bunda küresel piyasalarda koronavirüs salgını nedeniyle görülen satış dalgasının etkisi var.

Aynı zamanda son iki gündür TL'de satış baskının görülmesinde, Türkiye ekonomisinin koronavirüs salgınıyla baş etmesi için nereden kaynak bulunabileceğine dair endişeler de rol oynuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu sabah Twitter'dan yayımladığı video mesajında "Kimlerin özel bankaların avukatlığını yaptığını görmenizi istiyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası kurumlardan yardım istemek, ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basmak söylemlerinden sonra bu konudaki duruşları ile de dertlerinin millet olmadığını bir kez daha gösterdiler."

Türkiye ekonomisinin koronavirüs krizinden daha az hasarla çıkması için çalışanların ve şirketlerin desteklenmesi gerektiğini söyleyen ekonomistler, bunun için para basmanın ya da IMF'den kaynak almanın çare olabileceğini söylüyor.

Ancak Albayrak, bugünkü Twitter mesajında tekrar uluslararası kurumlardan kaynak istenmesi gibi bir adımın düşünülmediğini vurguladı.

"Dış finansmanın garanti altına alınamamış olması baskı unsuru"

Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, TL'de dün görülen değer kaybı için "Türkiye'nin henüz dış finansmanını garanti altına alamamış olması ve önümüzdeki döneme ilişkin endişeler TL'de önemli bir baskı unsuru. Pazartesi günü bunun bir kademe arttığını gördük. Birçok analist dış finansman bulunamaması halinde piyasa koşulları içinde kabul görmeyen adımlar atılabileceğine yönelik endişe duyuyor" yorumunu yaptı.

Bütçe 43,7 milyar TL açık verdi

Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın salı günü açıkladığı verilere göre merkezi yönetim bütçesi mart ayında 43,7 milyar lira açık verdi.

ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Nasdaq'ın sitesinde yer alan habere göre Şeker Yatırım'dan ekonomist Serkan Gönençler, yayımladığı piyasa notunda TL'de yaşanan değer kaybının bütçe verileriyle bağlantılı olduğunu aktardı:

"Covid-19 kaynaklı ekonomik aktivitede yaşanan düşüş, reel anlamda toplam vergi gelirlerinin yıllık yüzde 20 azalması beklentisiyle ilişkili olarak bütçe rakamlarına yansıyor."

BIST 100 endeksi yüzde 2,73 değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,73 değer kaybıyla tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 4,93, holding endeksi yüzde 4,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 6,36 ile ulaştırma oldu.

Bloomberg HT'nin haberine göre analistler, küresel piyasalardaki aşağı yönlü harekete paralel Borsa İstanbul'un da satıcılı bir seyir izlediğini belirtti.

Bugün koronavirüs salgının yarattığı endişe nedeniyle Avrupa borsaları, gelişmekte olan para birimleri ve petrolde düşüşler yaşanmıştı.