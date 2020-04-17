Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

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Maske satışının yasaklanmasının ardından 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara "Kişi başına 10 gün için 5 adet maske" verilmesi kararı alındı.

Ücretsiz maskeler PTT ya da eczaneler aracılığıyla dağıtılıyor, ücretsiz maske için ise başvurular e-devlet veya ePttAVM.com üzerinden yapılabiliyor.

Başvuru sonrası cep telefonlarına SMS maske kodu gelen bireyler eczanelerden ücretsiz maskelerini teslim alabiliyor.

Eczanelerden maske temini için süreç şu şekilde işliyor:

Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği maskeler ecza depolarına ulaştırılıyor ve ardından eczanelere dağıtımı yapılıyor

Eczaneler, sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunabiliyor

Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek maske alabiliyor.

PTT üzerinden başvurularda teslimatı kargo görevlileri yapıyor

PTT üzerinden yapılan başvurularda ise teslimat kargo görevlileri tarafından yapılıyor.

Haftalık 10 milyon dağıtımı yapılması hedefleniyor.

E-devlet üzerinden başvurular için http://basvuru.turkiye.gov.tr internet sitesinin kullanılması gerekiyor.

Başvuru sırasında TC Kimlik Numarası, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgileri talep ediliyor. Sonraki adımda çıkan güvenlik sorusunu yanıtlamak ve bilgilerin doğruluğunu teyit eden metni onaylamak gerekiyor.

'Aile bireyi ekle' seçeneğiyle aile bireylerinin kimlik bilgileri girilerek beş adet maske siparişi verilebiliyor.

İzmir'de 'maskematik' uygulaması başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, metro istasyonlarına 'maskematikler' koymaya başladıklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından "Koronayla mücadelede maskenin önemi tartışılmaz. Metro istasyonlarına koyacağımız maskematikler, İzmirlilerin maskeye ücretsiz, kolayca ulaşmasını sağlayacak. İlk otomat Konak istasyonunda. İzmirim Kart'ı gösteren haftada bir, maske paketini ücretsiz alabilir" dedi.

Türkiye'de ay başında pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu hale getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği iş yerlerinde de benzer tedbirler alınacaktır" demişti. Erdoğan, alınan tedbirlere uymayanlara idari ve adli ceza uygulanacağını söylemişti.