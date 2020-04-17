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Uluslararası Uzay İstasyonu'nun üç mürettebatı bugün ayrılırken bıraktıklarından çok farklı bir dünyaya geri döndü.

Aslında hiç biri izolasyona yabancı değil. Rus Oleg Skripoçka ve ABD'den Jessica Meir 2019'un Eylül ayında ayrıldıklarında Covid-19 diye bir hastalık bilinmiyordu. ABD'li Andrew Morgan daha da önce 2019 Temmuz'unda yeryüzünden ayrılmıştı.

Skripoçka ve Meir 205 gündür, Morgan da 272 gündür uzaydaydı.

Koronavirüs salgını yüzünden uzay istasyonu mürettebatının normal geri dönüş rutini tamamen değişmişti.

Jessica Meir, "Yukarıdan Yeryüzü'nde olan biteni izlemek bayağı gerçeküstü bir deneyim. Dünya oradan her zaman olduğu gibi büyüleyici görünüyor ve bıraktığımızdan bu yana bütün bu değişikliklerin yaşandığına inanmak çok zor" diyor.

Üçlü İngiltere saatiyle sabaha karşı 05.16'da Dünya'ya indi.

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nun resmi Twitter hesabından atılan bir dizi tweette mürettebatı taşıyan Soyuz gemisinin nasıl üçe ayrıldığı sonra Dünya atmosferine girdiği anlatıldı.

Mürettebatın bulunduğu kapsül daha sonra başarılı bir şekilde Kazakistan'a indi.

ABD Uzay ve Havacılık Kurumu (NASA) astronotların maskeli bir kurtarma ekibi tarafından karşılanmasını gösteren bir video yayınladı.

Uzay üssünden dönen mürettebatı karşılayan ekip sıkı bir karantinada tutuldu ve karşılamaya gitmeden hemen önce de, hastalık geçirmeyeceklerinden emin olmak için koronavirüs testinden geçirildiler.

Normal koşullarda karşılama ekibi, uzay istasyonundan gelenleri kapsülden alıp en yapın havaalanına götürür ve en kısa zamanda evlerine dönmelerini sağlardı.

Fakat Kazakistan'da olağanüstü hal ilan edildi ve havaalanlarının çoğu kapalı.

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Rusya'nın Kazakistan'dan kiraladığı Baykonur uzay üssü hala faal ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dönen mürettebat uçakla oraya götürülüyor. Rus mürettebat Skripoçka buradan uçakla evine dönecek, Amerikalı iki mürettebat ise, otomobille üç saat mesafedeki Kızılordu'ya götürülerek buradan ülkelerine giden bir uçağa bindirilecekler.

Dönen iki ABD'li ve bir Rus mürettebatın yerine iki Rus ve bir ABD'li astronot, 9 Nisan'da enfeksiyonu uzaya taşıma ihtimalini ortadan kaldırmak için bir buçuk aylık uzun bir karantinadan sonra Uzay İstasyonu'na gönderilmişlerdi.

Normal olarak geri dönen astronot ve kozmonotlar haftalar süren özel rehabilitasyon programlarından geçiriliyor. Çok uzun bir süre yer çekimsiz bir alanda yaşadıkları için vücutlarının sürekli yer çekimine alışması zaman alıyor.

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Fakat bu kez doktorlar mürettebatı koronavirüsten koruma sorumluluğunu da üstlendiler.

Jessica Meir Dünya'ya dönüşünden önce kaydettiği video mesajında, "Yedi ay burada yaşadıktan sonra ailemize ve arkadaşlarımıza sarılamamak zor olacak. Sanırım Dünya'da burada olduğundan daha yalnız hissedeceğim" demişti.

Meir geçen yıl NASA astronotlarından Christina Koch ile birlikte uzay yürüyüşü yapan ilk kadın ekibinde yer alarak uzay tarihine geçmişti.

Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'den bu yana Dünya'nın yörüngesinde dönüyor. Projeyi ABD, Rusya, Japonya, Kanada ve Avrupa Uzay Kurumu ortaklaşa yürütüyorlar.