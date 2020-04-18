Sokağa çıkma yasağı: Havadan görüntülerle İstanbul

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 11 Nisan'dan bu yana nüfusun yoğun olduğu 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının yaygın olarak görüldüğü Zongudak'ta hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor.