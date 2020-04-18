Sokağa çıkma yasağı: Havadan görüntülerle İstanbul
Sokağa çıkma yasağı: Havadan görüntülerle İstanbul
Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 11 Nisan'dan bu yana nüfusun yoğun olduğu 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının yaygın olarak görüldüğü Zongudak'ta hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor.
Sağlık Bakanlığı'nın 14 Nisan'da açıkladığı verilere göre, 28 binden fazla koronavirüs vakasının tespit edildiği İstanbul'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu hafta sonu da sokaklar boş kaldı.
Reuters haber ajansı, İstanbul'un boş sokaklarını havadan görüntüledi.