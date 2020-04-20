Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili neler biliniyor?

Telif hakkı Yeşilova Belediyesi Image caption Mümtaz Şenel

Geçen hafta iş makinelerinin girmesiyle gündeme gelen Salda Gölü'nün bulunduğu Burdur'un Yeşilova ilçesinin belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e sabaha karşı evlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

04:30'da CHP'li Mümtaz Şenel ve eşinin evinin kapısını çalan ve polis olduklarını söyleyen kimliği belirsiz saldırganlar, çiftin ayaklarına ateş etti.

BBC Türkçe'ye açıklama yapan bir hükümet yetkilisi, silahlı saldırının "kesin olarak" Salda Gölü'yle ilgisi olmadığını söyledi ancak resmî açıklama olarak Burdur Valiliği'nden yapılacak açıklamayı işaret ediyor.

Saldırıyla ilgili olarak iki zanlının gözaltında olduğu ve polis sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak ulaştığımız Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ise "Soruşturma gizli olduğu için bilgi veremiyoruz" dedi.

Sözcü gazetesine konuşan Mümtaz Şenel, "Saldırgan beş kurşun sıktı. Eşime de bir kurşun sıkınca 'Yeter artık, mesaj anlaşıldı' deyince, çalışır vaziyette bekleyen araca binip uzaklaştı" dedi.

Yeşilova Belediyesi'ne ait bir otelde fuhuş yapıldığı gerekçesiyle tutanak düzenlendiğini ve 30 Mart'ta otelin ruhsatının iptali için kaymakamlıktan yazı geldiğini söyleyen Şenel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediye encümenini toplayıp kaymakamlık yazısını da dikkate alarak otelin ruhsatını 10 gün önce iptal ettik. Bu yüzden saldırıya uğradım. Olayın bize göre başka bir nedeni yok" dedi.

'Adli süreç oldukça hızlı ilerliyor'

BBC Türkçe'ye konuşan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, iki saldırganın gözaltında olduğu bilgisini doğruladı.

Göker, saldırıya ilişkin adli sürecin "oldukça hızlı" ilerlediğini, "olayın sebebinin ve bağlantılarının çözülmek üzere" olduğunu belirtti.

Telif hakkı DHA Image caption Şenel çiftinin evi

Salda Gölü neden gündemde?

Salda Gölü ve çevresi birinci derece doğal sit alanı iken 1992 yılında göl kıyısındaki bazı mahalleler ikinci derece sit alanına dönüştürülmüştü.

Bugünlerde ise göl ve çevresinin Millet Bahçesi olarak kullanıma açılması sık sık gündeme geliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Temmuz ayında yaptığı açıklamada "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün doğal güzelliğini koruyacağız, çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz" demişti.

Geçen hafta ise Salda Gölü'nün beyaz kumsalına iş makinelerinin girmesi büyük tepki çekmişti.

Kıyı şeridindeki kumların kamyonlarla başka bir yere taşındığı görüntüleri sosyal medyada yayılınca TOKİ soruşturma başlatıldığını duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum alana kamera sistemlerinin takılacağını açıkladı.

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, olayın ardından yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin göl etrafında sık sık dolaştığını dile getirmişti.

Şenel, "Beyaz kumların olduğu yerden o beyaz kumları alıp kum olmayan yerlere yol yapmaya çalışıyorlar. Kumları taşıdığı yere bu yapacakları Millet Bahçesi'nin binalarını oturtacaklarmış. Bu dediğimiz yere de yürüyüş yolu yapacaklarmış. İş makineleriyle henüz düzeltme fırsatları olmadı, biz olaya müdahale edince zaten durdu" şeklinde konuşmuştu.

Telif hakkı DHA Image caption Salda Gölü

EGEÇEP: Salda Gölü jeolojik miras olarak da tescil edilsin

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Şenel çiftine yapılan silahlı saldırının ardından yaptığı basın açıklamasında soruşturmanın çok yönlü sürmesini talep ederek saldırının Salda Gölü çevresindeki "imar rantı" ile ilgisinin olup olmadığının ortaya çıkarılmasını istedi:

"Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Salda Gölü'ne karşı yapılan saldırılara karşı yılmadan mücadele etmekteydi. EGEÇEP olarak, saldırganlar cezalandırılıncaya kadar konunun peşini bırakmayacağımızı bildiriyor, Salda Gölü'nün doğal sit yapısının bozulmamasını, burasının doğal sit olmasının yanı sıra ayrıca bir jeolojik miras olarak da tescilini talep ediyoruz."