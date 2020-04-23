Video-haber: Esra Yalçınalp

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün 100. yılını kutluyor.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da açılan ilk 'Büyük Millet Meclisi', Türkiye'nin Milli Mücadele tarihinde bir dönüm noktası niteliğinde.

Her ilin, o ilden seçilen beş vekille temsil edildiği meclis açıldığında ülkenin koşulları nasıldı? Kurulmasına neden ihtiyaç duyulmuştu?

100 yıl sonra baktığımızda 1920 Meclisi neden önemli? Bugüne kıyasla ne gibi farklı özelliklere sahip? Meclis'in yetkileri o günden bugüne zaman içinde nasıl değişti?

'Birinci Mecliste Muhalefet' ve 'İlk Meclisin Vekilleri' kitaplarının yazarı siyaset bilimci Prof. Dr. Ahmet Demirel, BBC Türkçe'nin konuya dair sorularını cevapladı.