Abdullah Öcalan 21 yıl sonra ilk kez ailesiyle telefonda görüştü

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21 yıldır İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan ilk kez ailesiyle telefonla görüşme hakkını kullandı. BBC Türkçe'ye konuşan Öcalan'ın avukatlarından İbrahim Bilmez, müvekkilinin 1999'dan beri ilk kez telefon ile görüşme hakkını kullanabildiğini söyledi. Bilmez, "Büyük bir ihtimalle salgından dolayı görüşmeye izin verildi" dedi.

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, pazartesi akşamı gelişmeyle ilgili kısa bir yazılı mesaj yayımladı:

"İmralı Adası'nda tutulan müvekkillerimiz Sayın Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş'ın aileleri bugün bulundukları yerlerdeki Savcılıklar aracılığıyla müvekkillerimizle birer telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdir."

Fırat Haber Ajansı'na konuşan Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, abisiyle yaklaşık 25 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptıklarını söyledi.

Mehmet Öcalan, Abdullah Öcalan'ın görüşmede daha çok Irak Kürdistan Bölgesi'nde PKK, YNK ve KDP arasında yaşanan gerilimler üzerine değerlendirmelerde bulunup birlik çağrısı yaptığını belirtti.

BBC Türkçe'ye konuşan Abdullah Öcalan'ın avukatlarından İbrahim Bilmez, "Sayın Öcalan ile birlikte İmralı'da tutuklu diğer üç müvekkilimiz de aileleriyle görüştü. İçeriğe dair bilgimiz yok ama müvekkilimiz şu an iyi olduğunu ama ileride durumunun ne olacağını bilemediğini söylediğini aktarmış. Bugün yapılan telefon görüşmesi Abdullah Öcalan'ın cezaevinde ailesiyle yaptığı ilk telefon görüşmesi" dedi.

Bilmez, Öcalan ile birlikte İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan diğer üç müvekkillerinin adaya nakledilmeden önce aileleriyle telefonla görüşebildiklerini söyleyerek şunları aktardı:

"Ama nakledildikten sonra onlar da bu haktan mahrum kaldı. İmralı'da büyük bir hukuksuzluk var. Eğer hukuka uygun davranılmış olsaydı, haftalık olağan telefon görüşme haklarını kullanabilirlerdi. Uzun bir süredir aile ve avukatların görüşü gerçekleşemiyordu, mektupla da iletişim yoktu. Salgından sonra İmralı'da müvekkillerimizin sağlığı ile ilgili herhangi bir bilgi alamıyorduk. Büyük bir ihtimalle salgından dolayı telefon ile görüşmelerine izin verildi" dedi.

Abdullah Öcalan'ın avukatları sekiz yıl sonra ilk kez Mayıs 2019'da müvekkilleriyle bir görüşme gerçekleştirebilmişti. O görüşmede Öcalan, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in "İmralı'daki tecrit kalksın, müzakareler başlasın" talebiyle başlattığı ve cezaevlerinde binlerce PKK'lı tutuklunun da dahil olduğu açlık grevlerinin sonlandırılması mesajını iletmişti.

Ailesi ve avukatları dışında çözüm sürecinde HDP milletvekilleri de Abullah Öcalan ile birçok kez görüştü.

Ailesi, avukatları ve HDP'li siyasetçiler dışında Öcalan ile görüşen bir diğer isim de Tunceli Üniveristesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kemal Özcan oldu.

Özcan, İstanbul'da geçen yıl 24 Haziran'da tekrarlanan yerel seçimden önce yaptığı bir basın açıklamasında, Abdullah Öcalan'ın avukatlarına verdiği mektupta, Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) seçimlerde tarafsız çizgide ısrar etmesini istediğini söylemişti.