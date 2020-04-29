AKP, baro yönetimlerini değiştirecek düzenlemeyi raftan indiriyor

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Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerine yönelik açıklamasına sert tepki gösteren Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), baro seçim sistemini değiştirmeye yönelik yasa değişikliğine ilişkin daha önce yaptığı çalışmayı raftan indirmeye hazırlanıyor.

Sözkonusu düzenleme için "tam zamanı" ifadesinini kullanan AKP kaynakları, bayram sonrasında yeniden çalışması planlanan TBMM gündemindeki konulardan birisinin de bu düzenleme olacağını ifade ediyorlar.

AKP'nin baro seçimlerini yeniden gündemine almasına yol açan gelişme Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Ankara Barosu arasında yaşanan "hutbe" tartışmasıyla başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan ayının ilk cuma hutbesinde, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti" diyerek HIV virüsünün yayılmasını buna örnek olarak gösterdi.

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Erbaş'ın bu sözlerine en sert tepki Ankara Barosu'ndan geldi. Bazı baro ve sivil toplum örgütlerinin yanısıra Ankara Barosu da Erbaş'ın bu açıklamasına yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Ankara Barosu açıklamasında Erbaş'ın LGBTİ bireyleri nefretle aşağlayıp, hedef gösterdiği savunularak, " Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir" ifadelerine yer verildi.

Ankara Barosu'nun açıklamalarına başta , "saldırı, devletimize yapılan bir saldırıdır" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP yöneticilerinden arka arkaya tepki açıklamaları geldi. Baro hakkında soruşturma başlatılırken, Erbaş da suç duyurusunda bulundu.

AKP'li yetkili: Tam zamanı

Bu gelişmelerin ardından AKP yönetimi, uzun süredir üzerinde tartışılan baro seçimlerine ilişkin düzenlemeyi yeniden gündemine aldı.

AKP'li üst düzey bir yönetici, baro seçimleriyle ilgili değişikliğin, Ramazan Bayramı sonrasında yeniden çalışmaya başlayacak olan TBMM gündemine gelebileceğini belirterek, "Tam zamanı" ifadesini kullandı.

Adli yıl açılışında gündeme gelmişti

AKP'nin barolar ile Türk Tabipleri Birliği'nin de aralarında bulunduğu meslek örgütlerinin seçim sistemini değiştirmesine ilişkin tartışma yeni değil.

Barolarla ilgili son tartışma ise geçen yıl Eylül ayındaki "Adli Yıl" açılışında gündeme gelmişti.

Adli Yıl açılış töreninin, Yargıtay yerine Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde yapılmasına karşı çıkan 52 baro başkanı, bu tutumu protesto ederek, açılışa katılmamıştı.

Adli Yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılmayan baroları, "adli yıl açılışını sadece mekanından dolayı provoke etmekle" suçlayarak, "Önümüzdeki dönemde ilk çözmemiz gereken meselelerden birinin, barolar başta olmak üzere tüm meslek teşekküllerinin seçim yöntemlerinin temsili demokrasiye uygun hale getirilmesi olduğuna inanıyorum" görüşüne yer vermişti.

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AKP nasıl bir düzenleme istiyor?

AKP, baroların yönetimlerini değiştirme sonucu da doğuracak iki ayaklı formül üzerinde çalışıyor.

Bu kapsamda hem baro, hem de Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçim sisteminde değişiklik düşünülüyor.

Mevcut sistemde, baroların blok liste ile seçime gittiğini, bu durumun temsilde adaletini sağlamadığını savunan AKP, baro seçimlerinde "nisbi temsil"e olanak düzenleyecek bir değişiklik yapılması seçeneği üzerinde duruyor.

Türkiye Barolar Birliği seçiminde de Ankara, İstanbul gibi en yüksek avukatı bünyesinde bulunduran baroların etkinliğini azaltacak formüller tartışılıyor.

Avukatlık Yasası'na göre, TBB Genel Kurulu için her baro ikişer delege belirliyor. Avukat sayısı yüzden fazla olan barolar, yüzden sonraki her 300 üye için ayrıca birer delege seçiyor. Bu durum örneğin 45 bin dolayında üyesi bulunan Ankara Barosu'na, TBB Genel Kurulu'nda yüzde 25'e yakın temsil olanağı sağlıyor.

AKP ise üye sayısı az olan baroların göndereceği delege sayısıyla büyük illerin göndereceği delege sayısını birbirine yaklaştırabilmek için her 300 üye için bir delege seçilmesi yerine, bu sayının yükseltilerek örneğin her 1000 üye için bir delege seçilmesi formülü üzerinde duruyor.