Dijital Tarım Pazarı nedir?

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün Dijital Tarım Pazarı'yla (DİTAP) ilgili düzenlediği basın toplantısında, bu sistemi çiftçilerin ürünlerine pazar bulabilmesi, tüketiciler ve esnafın da makul fiyata kaliteli ürüne erişebilmesi için kurduklarını söyledi.

DİTAP'ın sitesi olan ditap.gov.tr de yayına girdi.

Sistemde ürünler "tohumdan çatala kadar" takip edileceği duyuruldu.

DİTAP üzerinden üretim planlaması da yapılacağı belirtiliyor. Bu sayede fiyatların sezon öncesinden öngörülebileceği, bunun da ihracat pazarının genişlemesine yardım edeceği düşünülüyor.

Bakan Pakdemirli, DİTAP'ın birinci fazında gönüllülük esasıyla sisteme kayıt yapıldığını, alıcı ve satıcıların e-devlet üzerinden sisteme giriş yaptığını açıkladı.

Pakdemirli "Çiftçiler, kooperatifler, birlikler, halciler, perakendeciler, tarıma dayalı sanayiler, girdi sağlayanlar, ihracatçılar gibi tüm paydaşlar portalda buluşacak" dedi.

Sistemin ikinci fazında ise hayvansal ürünler DİTAP'a dahil edilecek, hal kayıt sistemiyle entegrasyon sağlanacak, finansal sistemi içeren sigorta yapılması planlanıyor.

İkinci faz, "sistemin yeterli kapasite ve derinliğe ulaşmasından sonra açılacak".

Pakdemirli, Migros'un bu platforma girecek ilk perakendeci olacağını da söyledi.

DİTAP kayıt ekranında şimdilik firma bilgileri ile giriş yapılarak alım yapılabiliyor. Bu da sistemin en azından şimdilik bireysel tüketicilere açık olmadığını gösteriyor.