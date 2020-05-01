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ABD'nin önde gelen sinema ve eğlence haber sitelerinden Variety ve Deadline'ın haberine göre, Netflix RTÜK'ün talebi üzerine 'Designated Survivor' dizisinin Türkiye'deki bir bölümünü platformundan kaldırdı.

İki internet sitesi de Netflix'in yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yetkililerin talebi üzerine 'yerel kanunlarla uyum içinde olmak için' bir bölümün platformdan kaldırıldığını duyurdu.

Deadline'daki habere göre bu bölüm ikinci sezonun yedinci bölümü.

Bu bölümde oyuncu Troy Caylak tarafından canlandırılan 'Fatih Turan' adındaki Türkiye'nin cumhurbaşkanı olan bir karakter, Kiefer Sutherland'ın canlandırdığı ABD başkanı Tom Kirkman ile karşı karşıya geliyor.

Bölümün, dünyanın geri kalan ülkelerinde halen platformda bulunduğu kaydedildi.

Dizinin ilk iki sezonunun yapımcılığını Amerikan ABC televizyonu, uluslararası dağıtımını ise Netflix üstlenmişti.

ABC'nin diziyi iptal etmesi üzerine Netflix yapıma devam ederek üçüncü sezonu çekti.

Yapım daha önce Türkiye'de, dizideki ABD başkanı karakterin Türkiye yönetimi ve Türkiye'de gerçekleştiği belirtilen darbe girişimiyle ilgili sözleri yüzünden eleştirilmişti.

Variety, Designated Survivor dizisinin Türkiye ve ABD arasında bir dönem gerilen siyasi ilişkilere yer verdiğini vurguladı.

Haber sitesi, dizinin Türkiye'deki siyasilerin tepkisini çektiğini de kaleme aldı.

Suudi Arabistan ve Singapur'da da taleplere uydu

Geçen yaz Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik" ile Netflix, BluTV ve Puhutv gibi dijital platformlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) denetimi kapsamına girmişti.

RTÜK bu kanunla internet üzerinden radyo, televizyon veya isteğe bağlı yayıncılık yapan tüm mecralardaki içerikleri denetleyebiliyor.

Netflix şubat ayında yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ve Singapur'daki yetkililerin talebi üzerine kimi yapımlara müdahale ettiğini açıklamıştı.

Netflix, en son Aşk101 ile yaptığı gibi Türkiye'ye özel içerik üreterek bu pazara yönelik yapımlara imza atıyor.