Koronavirüs ve karantina süreci Türkiye ekonomisinde nasıl bir iz bırakıyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2020 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.2'den yüzde 7.4'e düşürdüklerini açıkladı. Enflasyon tahminindeki düşüş ne anlama geliyor?
Sokağa çıkma yasakları ve evde karantina, piyasadaki arz-talep dengesini ve sektörleri nasıl etkiliyor?
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Selva Demiralp süreci ve beklentileri yorumladı.
- BİLMENİZ GEREKENLER - Koronavirüs nedir?
- TÜRKİYE'DE SON DURUM - Hangi önlemler alındı?
- KORONAVİRÜS HARİTASI - Salgında son durum ne?
- SON VERİLER NEREDE? - Sağlık Bakanlığı'nın günlük tablosu
- BELİRTİLER - Koronavirüsten nasıl korunursunuz?
- VÜCUDA ETKİLERİ - İnsan bedeninde ne değişimlere yol açıyor?
- NASIL KORUNURSUNUZ? - Hangi önlemleri alabilirsiniz?
- COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler