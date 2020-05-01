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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2020 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.2'den yüzde 7.4'e düşürdüklerini açıkladı. Enflasyon tahminindeki düşüş ne anlama geliyor?

Sokağa çıkma yasakları ve evde karantina, piyasadaki arz-talep dengesini ve sektörleri nasıl etkiliyor?

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Selva Demiralp süreci ve beklentileri yorumladı.