BBC News Türkçe tarafından yapılan numaralı Youtube paylaşımını geçin Uyarı: Üçüncü tarafların sağladığı içerikte reklam bulunabilir. BBC News Türkçe tarafından yapılan numaralı Youtube paylaşımının sonu

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tiyatrolar, sinemalar, konser salonları ve gösteri merkezlerinin faaliyetlerini 17 Mart'tan itibaren süresiz olarak durdurdu.

Bu kararla müzik sektörü durma noktasına geldi, alınan karardan etkilenen insan sayısı azımsanmayacak düzeyde.

BBC Türkçe, sektörün farklı kesimlerinden isimlere; salgının müzik sektörünü ve sahne emekçilerini nasıl etkilediğini, ekonomik boyutunun ne olduğunu sordu.