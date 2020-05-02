Koronavirüs: Müzik sektörü ve sahne emekçileri nasıl etkilendi, beklentiler neler?
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tiyatrolar, sinemalar, konser salonları ve gösteri merkezlerinin faaliyetlerini 17 Mart'tan itibaren süresiz olarak durdurdu.
Bu kararla müzik sektörü durma noktasına geldi, alınan karardan etkilenen insan sayısı azımsanmayacak düzeyde.
BBC Türkçe, sektörün farklı kesimlerinden isimlere; salgının müzik sektörünü ve sahne emekçilerini nasıl etkilediğini, ekonomik boyutunun ne olduğunu sordu.
- BİLMENİZ GEREKENLER - Koronavirüs nedir?
- TÜRKİYE'DE SON DURUM - Hangi önlemler alındı?
- HÜKÜMET TAVSİYESİ NE? - Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten korunma tavsiyeleri
- COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler
- SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ? - Koronavirüsten nasıl korunursunuz?
- KORONAVİRÜS HARİTASI - Salgında son durum ne?
- PANDEMİ NEDİR? - Pandemi nedir, ülkeleri nasıl etkiler?