Telif hakkı Getty Images Image caption İbrahim Gökçek, 2015 yılında Ankara'daki konserde.

Grup Yorum'un bas gitaristi İbrahim Gökçek, ölüm orucunun 322'nci gününde. Durumu ağırlaşan Gökçek'in babası Ahmet Gökçek, "Helin'i duyarsızlıktan kaybettik, iletişim sağlayamıyoruz. İbrahim'in de durumu çok kritik ve aynı duyarsızlıkla onu da kaybetmek istemiyoruz" dedi.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Ahmet Gökçek, İbrahim için dostları ve sivil toplum kuruluşlarının adım attığını, Yorum dışındakilerin girişimde bulunduklarını ama devlet yetkilileri ile yapılmak istenen görüşme talepleri için randevu verilmediğini söyledi.

Baba Gökçek, "Bugünü çok zor geçirdik, bunu bilinmesini istiyorum. Oğlumun sağlığı çok kritik, bir an önce adım atılması gerekiyor. Eğer sesine kulak verilmezse haftaları değil günleri kaldı" dedi.

Ahmet Gökçek, İbrahim'in 16 yıldır Grup Yorum'da müzik yaptığını ve sanatını yapmak, sahnelere dönmek ve yeniden konser vermek için bu eyleme başladığını söyledi.

'Sanatını yapmak için ölmek değil, yaşamak istiyor'

Oğlunu bu halde görmek istemediğini ama 'taleplerinde haklı olduklarını' ifade eden Gökçek Grup Yorum için şunları söyledi:

"Bunlar sanatçı, konserlerine yüz binlerce insan gitti, o konserlerde bir tek insanın burnu bile kanamadı. iftiracıların ifadeleriyle terörist ilan edilip tutuklandılar, sanatım havam, suyum, bize sanatımızı, konserlerimizi versinler, arkadaşlarımızı bıraksınlar ben bu eylemi şimdi bırakırım diyor. İbrahim sanatını yapmak için ölmek değil, yaşamak istiyor."

Ahmet Gökçek, Grup Yorum üyelerinin taleplerinin gerçekleşebilir makul ve hukuki olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı'na, İçişleri Bakanı'na ve Adalet Bakanı'na seslenen Ahmet Gökçek, oğlunun taleplerinin duyulup yerine getirilmesini istiyor:

"Bunlar böylesi bir ölümü hak eden çocuklar değil, Helin'i kaybettik, İbrahim'i de kaybetmeyelim. Çocuğum orada ölmesin, sesi duyulsun istiyorum. Bunun için, ne yapmam gerek, gidip kendimi mi yakayım oğlumun sesi duyulsun diye?"

İbrahim Gökçek: Bas gitarımı aldılar, kendimi ifade için bedenimi enstrüman yaptım

İstanbul'da doğan ve Eskişehir, Anadolu Üniversitesi'nde Turizm Otelcilik Bölümü'nü okuduktan sonra 15 yıl önce bas gitar ile Grup Yorum'da müzik hayatına başlayan İbrahim Gökçek, ölüm orucunun 322. gününde 40 kiloya düştü.

40 yaşındaki Gökçek'in sağlık durumu kritik eşikte ve gün içinde nabzının çok düştüğü, zihninin bulanıklaştığı haberleri geldi.

"Bas gitarımı aldılar, kendimi ifade için bedenimi enstrüman yaptım" diyen Gökçek'in iki gün önce yayınlanan mektubunda, beş yıl önce, bir milyon kişiye konser veren bir gitarist iken beş grup arkadaşı ile bir anda "ödülle aranan terör listesine" eklendiklerini yazdı.

Grup Yorum'un her iktidar döneminde baskıya maruz kaldığını belirten İbrahim Gökçek, AKP iktidarı döneminde, darbe teşebbüsünden sonra baskıların dozunun arttığını savundu.

İbrahim Gökçek, 3 Nisan'da hayatını kaybeden Helin Bölek'in, ziyaretine gelen milletvekillerine konser sözü verilirse ölüm orucunu sonlandıracağını söylediğini hatırlattı.

"Ama verilmedi" diyen İbrahim Gökçek sözlerine şöyle devam etti:

"Yanı başımdaki oda artık boş. Ben ise, bir süredir bütün yaşantımı sürdürdüğüm bu yataktan sonraki yolculuğumun nereye olacağını, bedenimde süren savaşı ölümün mü yoksa yaşamın mı kazanacağını bilmiyorum."

Sosyal medya kampanyaları

Sosyal medyada #ibrahimgökçekyaşasın ve #ibrahimÖlüyorYaşat etiketi ile yapılan çağrıya birçok sanatçı ve siyasetçi destek verdi.

Ahbap Derneği'nin başkanı da olan sanatçı Haluk Levent, kişisel hesabından, Adalet Bakanlığı ile görüşme yaptığını duyurdu.

Haluk Levent, "Adalet Bakanımız ve birkaç yetkili ile görüştüm. 'Mahkeme sürecinin devam ettiğini, süren bir davaya müdahale edemeyeceklerini' söylediler. Konser izin konusunun İçişleri Bakanlığı olduğunu söylediler, ilgili bakanlıkla görüşmelerim sürüyor" diye yazdı.

Ne olmuştu?

Grup Yorum'un yedi üyesi, 2016 Kasım ayında İstanbul'da, İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen bir polis operasyonu sırasında 'polise mukavemet, hakaret ve terör örgütü üyesi olma' suçlamalarıyla önce gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı.

Terör örgütü üyesi iddiasıyla tutuklanan müzisyenlerden Helin Bölek, Bahar Kurt, Barış Yüksel, İbrahim Gökçek ve Ali Aracı cezaevinden yaptıkları bir açıklama ile yaşadıkları baskılar, uygulanan konser yasakları, kültür merkezlerine yapılan baskınların son bulması için 17 Mayıs 2019 tarihinde 'süresiz ve dönüşümsüz' açlık grevine başladıklarını duyurdular.

20 Kasım 2019 tarihinde tahliye edilen Helin Bölek ve Bahar Kurt, açlık grevine devam ettiler.

Silivri 9 No'lu Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ise, 201. gününden itibaren açlık grevini ölüm orucuna çevirdiğini duyurdu. Gökçek, 24 Şubat 2020 tarihinde, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği 'cezaevinde kalamaz' raporu üzerine cezaevinden tahliye oldu.

Helin Bölek ve İbrahim Gökçek, taleplerin yerine getirilmediğini söyleyerek ölüm orucunu sürdüreceklerini açıkladılar. Helin Bölek ise 3 Nisan'da eyleminin 288'inci günde hayatını kaybetti.