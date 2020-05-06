Dolar neden yükseliyor, yabancı yatırımcı TL'deki değer kaybı için ne diyor?

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Türk Lirası üzerindeki satış baskısı yeniden artmış durumda. Dolar/TL kuru 7,16 seviyesini aşarak Ağustos 2018'de gördüğü rekor seviyelere yaklaştı.

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki değer kaybı ise yılbaşından bu yana yüzde 20 seviyesine ulaşmış durumda.

Peki TL üzerindeki son satış baskısına ne yol açtı, yabancı yatırım uzmanları TL'nin kısa vadeli görünümü için ne diyor?

Reuters haber ajansı, özellikle Merkez Bankası'nın rezervlerini kullanarak TL'yi destekleme stratejisinin yabancı yatırımcılar tarafından sorgulanır hale geldiğini ifade ediyor.

Ajansın haberinde, Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinin yılbaşından bu yana 40 milyar dolar seviyesinden 25 milyar dolara gerilediği hatırlatılıyor.

Merkez Bankası'nın swap işlemleri yoluyla kamu bankalarına döviz desteği verdiği ve kamu bankalarının da döviz satıp TL alarak Türk Lirası'nın değerini desteklediği ifade ediliyor.

Ülkenin 12 ay içerisinde ödenmesi gereken döviz cinsi borcunun da 170 milyar dolar olduğunu hatırlatan Reuters, azalan döviz rezervi ve yüklü döviz borcunun TL üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor.

Reuters'a konuşan North Varlık Yönetimi şirketinden Gelişen Piyasalar Portföy Yöneticisi Peter Kisler, Türkiye'nin uygulamaya çalıştığı strateji için "Aynı anda çok fazla şey yapmaya çalışıyorlar. Bir yandan faizleri düşük tutup diğer yandan kuru dengede tutmaya uğraşıyorlar. Tüm bunları Merkez Bankası rezervleri düşük seviyelere inmişken başarmaya çalışıyorlar" diyor.

Kisler, "TL konusunda daha da karamsar olmamamın tek nedeni, ABD Merkez Bankası Fed ile hâlâ bir swap anlaşması olması ihtimali" diyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün TSİ 16.00'da yabancı yatırımcılara Türkiye ekonomisindeki gncel gelişmeleri anlatacak.

Swap anlaşması görüşmelerinde henüz sonuç yok

TCMB ve Fed arasında kısa vadeli döviz likiditesi sorununun çözülmesi için bir süredir olası bir swap anlaşması için görüşmeler yürütülüyor. Olası bir swap anlaşması durumunda TCMB, elindeki TL'yi Fed'e verip karşılığında ABD Doları alabilecek. Ancak bu görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmış değil.

Reuters'a konuşan adını açıklamayan bir bankanın hazine birimi yöneticisi de ülkedeki döviz likiditesi sorununa dikkat çekerek 'sistemin yeni bir döviz enjeksyonuna ihtiyacı var' diyor ve koronavirüs salgını sonrası alınan sokağa çıkma sınırlaması tedbirlerinin gevşetilmesiyle döviz girişinin de bir miktar canlanacağının umulduğunu ifade ediyor.

Piyasaların bugün yakından takip edeceği konu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla gerçekleştireceği telekonferans olacak. TSİ 16.00'da başlayacak olan ve Citigroup ile Societe Generale'in organize ettiği telekonferans görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Toplantıda Albayrak'ın yabancı yatırımcılara Türkiye ekonomisinib koronavirüs salgınından nasıl etkilendiğini, hangi tedbirlerin alındığını anlatması, yatırımcıların ise özellikle Merkez Bankası'nın azalan rezervler konusunu gündeme getirmesi bekleniyor.

Reuters'a konuşan analistlerden Rabobank'tan Piotr Matys, telekonferans için "Durum daha kritik olamazdı. Belki de [Albayrak'ın] kariyerinin en önemli telekonferansı olacak" diyor.