Telif hakkı Getty Images Image caption İbrahim Gökçek, 2015 yılında Ankara'daki konserde

Grup Yorum, ölüm orucuna 323'üncü günde ara veren ve tedavi için hastaneye kaldırılan üyesi İbrahim Gökçek'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

İbrahim Gökçek, konser yasakları ve grubun maruz kaldığı baskılara karşı ölüm orucu eylemine başlamıştı.

Ölüm orucuna giren bir diğer Grup Yorum üyesi Helin Bölek de geçen ay yaşamını yitirmişti.

Grup Yorum üyeleri; çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkez'ine polis baskınlarının son bulmasını, üyelerinin İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinden çıkarılmasını, 3 yıldır devam eden konser yasaklarının kaldırılmasını ve üyelerinin serbest bırakılmasını istiyordu.

Halkın Hukuk Bürosu: Helin ve İbrahim'e borcumuz şarkılarını meydanlarda söylemektir

Halkın Hukuk Bürosu, İbrahim Gökçek'in yaşamını yitirmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.