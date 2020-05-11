Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezlerindeki bazı mağazalar, kuaförler, berberler ve güzellik salonları 11 Mayıs'ta yeniden açıldı. Ancak iş yerleri müşterilerini birçok önlemle birlikte kabul ediyor.

Yaklaşık 2 ay kapalı kalan alışveriş merkezleri, kuaförler, berberler ve güzellik merkezleri ilk güne nasıl hazırlandı, müşteriler rağbet etti mi, bu süreçte hangi önlemler alınıyor?