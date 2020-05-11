Koronavirüs: AVM, kuaför ve berberler nasıl hizmet veriyor?
Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezlerindeki bazı mağazalar, kuaförler, berberler ve güzellik salonları 11 Mayıs'ta yeniden açıldı. Ancak iş yerleri müşterilerini birçok önlemle birlikte kabul ediyor.
Yaklaşık 2 ay kapalı kalan alışveriş merkezleri, kuaförler, berberler ve güzellik merkezleri ilk güne nasıl hazırlandı, müşteriler rağbet etti mi, bu süreçte hangi önlemler alınıyor?
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