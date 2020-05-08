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323 gün süren ölüm orucuna ara veren ama bu kararından iki gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için İstanbul'da Gazi Mahallesi Cem Evi'nde yapılmak istenen törene polis gazla müdahale etti. Müdahale sırasında gözaltına alınanlar oldu. Gökçek'in cenazesi memleketi Kayseri'de defnedilecek.

Gazi Mahallesi Cem Evi'ndeki törene izin vermeyen güvenlik görevlileri Gökçek'in cenazesini morgdan aldı ve şehir dışındaki Mehmetçik Vakfı'na götürdü.

Cenaze vakıfta Gökçek'in ailesine teslim edilecek.

Telif hakkı DHA Image caption Gazi Mahallesi

HDP milletvekili Musa Pir: Cemevinin ve morgun kapısını kırdılar

BBC Türkçe'ye konuşan HDP İstanbul Milletvekili Musa Pir, sabah saatlerinde Cemevi'ne geldiğinde polisin yüksek düzeyde güvenlik önlemi aldığını ve daha sonra cenazenin zorla alınıp şehir dışına çıkartıldığını söyledi:

"Cemevi'ne dışarıdan kimsenin girmesine ya da çıkmasına izin vermediler. Koçbaşları ile cemevinin ve morgun kapısını kırıp İbrahim Gökçek'in cenazesini aldılar. Ailesi cenazeyi Talas'ta defnetme kararı almıştı. Ondan önce burada bir anma töreni yapılmak istendi, polis izin vermedi.

"Daha sonra aileyi arayıp cenazenin İstanbul çıkışında Mehmetçik Vakfı'na götürdüklerini söylemişler. Aileden sadece beş kişinin cenazeyi almasına izin vereceklermiş."

Telif hakkı @halkkoro1985 Image caption Gazi Mahallesi Cem Evi

Grup Yorum üyesi Seher Adıgüzel: 20 kişi gözaltına alındı

Grup Yorum üyelerinden Seher Adıgüzel ise BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada İbrahim Gökçek'in cenazesinin alınması sırasında grubun beş üyesi ile Halkın Hukuk Bürosu'ndan üç avukatın da aralarında olduğu 20 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

@halkinhukuk_ tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Gözaltına alınan meslektaşlarımız Seda Şaraldı, Didem Baydar Ünsal ve Doğa İncesu’nun Vatan Güvelik Şube’de olduğu bilgisini aldık. — Halkın Hukuk Bürosu (@halkinhukuk_) 8 Mayıs 2020

Seher Adıgüzel dün akşam kalabalık bir anma töreni yapıldığını, İbrahim Gökçek'in vasiyeti üzerine bugün halkın katılacağı bir yürüyüş ile cenazenin uğurlanmasını istediklerini söyledi.

"Sabah 10'da Cemevi'nden yürüyüş yapılacaktı ama polis buna izin vermedi. 17 toma, bir sürü gözaltı aracı, binlerce polis gelmişti. Kalabalık sokak aralarında toplanıp Cemevi'ne gelmek istedi ama polis copla, gazla müdahale etti.

Telif hakkı @CHDistanbul Image caption İstanbul'da Gazi Mahallesi Cem Evi

"Arkadaşlarımız morgun etrafına insan zinciri oluşturdu ama polis onlara hedef gözeterek gaz fişeği sıktı, 20 kişi gözaltına alındı. Koçbaşları ile morgun kapısı kırıldı ve İbrahim Abi'nin cenazesini polis kaçırdı."

"Cenaze Mehmetçik Vakfı'nda tutuluyor. Aileyi aramışlar, 'Sadece 5 kişi gelip alıp Kayseri'ye doğru yola çıkacaksınız' denmiş. Tutuklu bir başka grup üyemizin ailesiyle yaptığı telefon görüşmesi sırasında İbrahim'in eşinin cenazeye katılması için Kayseri'ye gönderildiğini de tesadüfen öğrendik."

Telif hakkı Getty Images Image caption İbrahim Gökçek, 2015 yılında Ankara'daki konserde

İstanbul'da Gazi Mahallesi Cem Evi'nde yaşananlarla ilgili olarak resmi kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son 3,5 yılda neler yaşandı?

Grup Yorum'un yedi üyesi, 2016 yılının Kasım ayında İstanbul'da, İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen bir polis operasyonu sırasında "polise mukavemet, hakaret ve terör örgütü üyesi olma" suçlamalarıyla önce gözaltına alındı, ardından da tutuklandı.

"Terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklanan müzisyenlerden Helin Bölek, Bahar Kurt, Barış Yüksel, İbrahim Gökçek ve Ali Aracı cezaevinden yaptıkları bir açıklama ile yaşadıkları baskıların, uygulanan konser yasaklarının, kültür merkezlerine yapılan baskınların son bulması için 17 Mayıs 2019 tarihinde "süresiz ve dönüşümsüz" açlık grevine başladıklarını duyurdu.

20 Kasım 2019 tarihinde tahliye edilen Helin Bölek ve Bahar Kurt, açlık grevine devam etti.

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Helin Bölek 3 Nisan'da eyleminin 288'nci günde yaşamını yitirdi.

Silivri 9 No'lu Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ise 201. gününden itibaren açlık grevini ölüm orucuna çevirdiğini duyurdu. Gökçek, 24 Şubat 2020 tarihinde, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği "Cezaevinde kalamaz" raporu üzerine cezaevinden tahliye oldu. 323 gün süren ölüm orucuna ara verdikten iki gün sonra dün hastanede hayatını kaybetti.

Helin Bölek ve İbrahim Gökçek, taleplerin yerine getirilmediğini söyleyerek ölüm orucunu sürdüreceklerini açıkladı.