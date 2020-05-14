Telif hakkı DHA Image caption Özalp Devlet Hastanesi

Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nun aracına, yardım götürdükleri Eğribelen Mahallesi'nden dönüşte uzun namlulu silahlarla silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda biri belediye çalışanı iki kişi hayatını kaybetti, bir belediye çalışanı da yaralandı.

Yaralı belediye çalışanı Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yaralı görevlinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Vefa Sosyal Destek Grubu, pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesinin Eğribelen mahallesine yardım götürüyordu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: PKK alçak bir saldırıda bulundu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada "PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik alçak bir saldırıda bulundu" dedi.

@fahrettinaltun tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. PKK'lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 14 Mayıs 2020

İçişleri Bakanı Soylu: Yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırganlara hitaben, "Yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz" dedi.

@suleymansoylu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler.



Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın,

"Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!" — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 14 Mayıs 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile AKP Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıya tepki gösterdi.

Albayrak, "Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü", Çelik de "Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor" dedi.