Vefa Sosyal Destek Grubu: Van'da grubun aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nun aracına, yardım götürdükleri Eğribelen Mahallesi'nden dönüşte uzun namlulu silahlarla silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda biri belediye çalışanı iki kişi hayatını kaybetti, bir belediye çalışanı da yaralandı.
Yaralı belediye çalışanı Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yaralı görevlinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Vefa Sosyal Destek Grubu, pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesinin Eğribelen mahallesine yardım götürüyordu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: PKK alçak bir saldırıda bulundu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada "PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik alçak bir saldırıda bulundu" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu: Yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırganlara hitaben, "Yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile AKP Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıya tepki gösterdi.
Albayrak, "Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü", Çelik de "Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor" dedi.
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