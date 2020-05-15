HDP Eş Başkanı Mithat Sancar: Kayyım atamaları darbe pratiğidir

Telif hakkı HDP

Haklarında devam eden terör soruşturmaları nedeniyle, daha önce görevden alınmış olan Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık, HDP'li Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül bu sabah düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

HDP'nin Iğdır Belediyesi Eş Başkanı Yaşar Akkuş ise gözaltına alınan bir diğer isim.

"Silahlı terör örgütüne üye olma ve terörün finansmanını sağlama" suçlarından gözaltına alınan Akkuş, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu:

Operasyonlarla beraber HDP'nin Iğdır, Siirt, Kurtalan, Baykan ve Altınova belediye başkanlarının yerine kayyum atandı.

Sancar: Kayyum atamaları darbe pratiğidir

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, düzenlediği basın açıklamasında kayyım atamalarını "darbe pratiği" olarak nitelendirdi ve bu pratiğin zincirleme şeklinde zamana yayılarak uygulamaya konduğunu söyledi:

"Bunun adı açıktır: Bu bir darbedir. Bu, demokrasiyi tanımamaktır. Bu, halkın iradesini yok saymaktır. Bu, toplumun demokrasi inancını ortadan kaldırmaktır. Bu, toplumun bir arada yaşama umuduna darbe vurmaktır.

"İktidar, darbe dedikodularıyla suları bulandırmaya çalışırken, darbe söylentileri ile hayaletler yaratırken kendisi topluma darbe yapıyor" diyen Sancar, kayyum atamalarının "31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin intikam operasyonu olduğunu ve iktidarın bu politikasının Kürt halkına düşmanlığının en sert, en açık örneği" olduğunu savundu.

'CHP'li belediyeler de kayyum şantajı ile terbiye etmeye çalışıyorlar'

Batıdaki belediyelere yönelik iktidarın tehditlerinin arttığını hatırlatan Sancar, CHP'li belediyeleri de kayyıu şantajıyla terbiye etme yoluna gidildiğini öne sürdü:

"Halk iradesini tanımayan bir iktidarın halk sağlığı gibi bir derdi de olamaz. İnsanlık koronavirüs salgınıyla mücadele edip buna karşı dayanışma yoluyla baş etmeye uğraşırken iktidar halkın örgütlenmesini ortadan kaldırma planlarının peşinde."

HDP Eş Genel Başkanı, kayyum meselesini Kürt halkının bir meselesi olarak ele almanın bir yanılgı olduğunu söyledi. Kayyum atamalarının "iktidarın faşizan anlayışının bütün ülkeye hâkim kılınması için yapılan bir hazırlık" olduğunu öne sürdü.

"HDP, demokrasi ve barışın sigortasıdır"

Konuşmasında HDP'yi devre dışı bırakmaya çalışanların olduğuna dikkati çeken Sancar, demokratik siyasetin en kuvvetli savunucusunun HDP olduğunu söyleyerek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"HDP bu ülkede demokrasinin ve barışın sigortasıdır. Kim ki bu sigortayla çok fazla oynamaya çalışır, kim ki bu sigortayı devre dışı bırakmaya çalışır, işte o bu ülkeyi karanlığa boğmaya niyetlidir. Bu sigortayı devre dışı bırakmak, karanlığa davetiyedir.

"Kimse bu darbeci kayyum uygulamasının sadece HDP'ye, sadece Kürtlere yönelik olduğu gibi bir gaflete düşmesin. Bu bütün ülkeye, ülkedeki bütün halklara ve bu toplumun bütün kesimlerine yönelik bir darbe operasyonudur. Gelin hep birlikte bu darbeci iktidarı durdurmak için mücadelemizi büyütelim, yan yana, omuz omuza, kol kola barış ve demokrasi yolunda kararlılıkla yürüyelim."

HDP'nin elinde kaç belediye kaldı?

HDP 31 Mart yerel seçimlerinde 3 büyükşehir olmak üzere 65 belediye kazanmıştı. Seçimi kazanan 6 belediye başkanına, KHK ile kamu görevlerinden alınmış olmaları nedeniyle mazbataları verilmedi.

Mazbatasını alan 59 belediyenin 45'ine farklı tarihlerde kayyum atandı. İki belediye başkanıyla da yollar ayrıldı.

19 Ağustos 2019 tarihinde HDP'nin Van, Diyarbakır, Mardin Büyükşehir belediye başkanları haklarına devam eden terör soruşturması gerekçesiyle görevden alınmış ve her üç belediyeye ikinci defa kayyum atanmıştı, görevden alınan 21 belediye başkanı ise tutuklanmıştı.

Büyükşehir belediyelerinden sonra dokuz aylık sürede 45 belediyesine kayyum atanan HDP'nin elinde sadece 12 belediye kaldı.

Son operasyona birlikte HDP'nin sekiz belediye eş başkanı halen gözaltında tutuluyor.