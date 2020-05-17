Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştıran TBMM komisyonu taslak raporu: 'Ölümün düşme sonucu gerçekleşme ihtimali kuvvetle muhtemel'

TBMM Rabia Naz Vatan ve Şüpheli Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu, taslak raporunu tamamladı.

12 Nisan 2018'de Giresun Eynesil'deki evinin önünde yaralı bulunan ve daha sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz'ın ölüm nedenine ilişkin ihtimallerin değerlendirildiği komisyonun taslak raporunda "Rabia Naz Vatan'ın ikametinin bulunduğu binanın terasından yan tarafta bulunan fındıklık alana düşme sonucu gerçekleşme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmektedir" görüşüne yer verildi.

Bu taslak raporun basına sızmasından sonra Twitter hesabından bir açıklama yapan komisyon üyelerinden HDP Ankara milletvekili Filiz Kerestecioğlu "Komisyonun taslak raporunun kendilerine ulaştığı gün basına sızmasını" eleştirerek "Üzerine çalışmamız gerekirken rapor bitmiş gibi yapılan haberler, sahici çabalara zarar veriyor" dedi.

Rabia Naz Vatan'ın kuşkulu ölümünü araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu'nun 4 aylık bir çalışmanın hazırladığı taslak raporda, olayla ilgili emniyet, Adli Tıp, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bilirkişi görüşleri akademisyen görüşleri ile tanık ifadeleri, olay yerine ilişkin kroki ve fotoğraflar da yer aldı.

Raporda, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili ihtimallere ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı:

Trafik kazası sonucu gerçekleşme ihtimali

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan kızının soruşturma makamlarının iddia ettiği gibi yüksek düşmeyle değil, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği iddiasını inceleyen TBMM komisyonu taslak raporunda şu görüşü dile getirdi:

"Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle sonuçlanan olayın yaralı olarak bulunduğu yer veya başka bir yerde bir aracın çarpması sonucu gerçekleşmiş olduğuna dair görgüsü, bilgisi ya da duyumu olan bir şahsa ulaşılamadığı, yaralı olarak bulunduğu yerde kolluk görevlilerince yapılan araştırmalarda trafik kazası olduğuna dair fren izi, araç parçası veya benzeri bir bulguya rastlanılamadığı, Rabia Naz'ın bulunduğu yerden geçen yolun ara yol olması, bu yol ve bağlantı yollarının konum ve fiziki yapısı ile Rabia Naz'ın vücudunda meydana gelen ve ölümüne sebebiyet veren kemik kırıkları (özellikle ayak topuk kemiğinde meydana gelen kırıklar dâhil yaraların şekil ve nitelikleri) göz önüne alındığında bu ihtimalin düşük."

Kazadan sonra olay yerine taşınma ihtimali

Komisyon taslak raporu yine ailenin Rabia Naz Vatan'ın yaralı halde bulunduğu yere başka bir yerden getirildiği iddiasıyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Rabia Naz'ın en son göründüğü kamera kaydının saat 16.49.25'te olduğu, bu saatten sonra Mehmet Ali Somuncuoğlu, Meryem Erol ve Beyza Okur tarafından görülmüş olması, olaydan sonra Rabia Naz'ı yaralı olarak ilk gören Mürsel Küçükal'ın önce Vatan Apartmanına gidip kimseye ulaşamaması, sonrasında Şermin Dede'nin evine gidip kendisine seslenmesi, Şermin Dede'nin o esnada abdest alıyor olması sebebiyle belirli bir süre sonra dışarıya çıkması, akabinde Rabia Naz'ın yanına geldikten sonra ambulansı aramasını istemesi sonrasında Mürsel Küçükal'ın 112 acil çağrı merkezini araması ve kayıtlara göre bu aramanın 17.20'de gerçekleşmesi gibi hususlar göz önüne alındığında, bu kadar sınırlı bir zaman sürecinde Rabia Naz'a başka bir yerde bir aracın çarparak bulunduğu yere getirip bırakması ihtimalinin olamayacağı değerlendirilmektedir."

Doblo ile ilgili delil

Komisyon taslak raporunda, Rabia Naz'ın hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazanına karıştığı öne sürülen siyah bir doblo araçla ilgili olarak ise "Orada bulunan metruk binaya götürülerek kan ve diğer bulguların temizlendikten sonra yaralı olarak bulunduğu yere bırakıldığı yönündeki söylemini destekler bir delile" ulaşılamadığı sonucuna vardı.

Apartmanın yan cephesinden düşüş olma ihtimali

Soruşturma makamları Rabia Naz'ın ölümünü araştırırken Rabia Naz'ın evin terasından düşmüş olma ihtimalini ana ölüm nedeni olarak görüyordu. Babası Şaban Vatan ise bunun hem evin yapısı hem kızının yaşı ve kilosu hem de yaralı bulunduğu yer dikkate alındığında bunun mümkün olmadığını savunuyordu.

Komisyonun taslak raporunda bu ihtimalle ilgili olarak şu değerlendirmeler yer aldı:

"Olay günü Rabia Naz Vatan'ın ikametinin bulunduğu Vatan Apartmanına girdiğine ve bu binanın teras katına çıktığına dair görgüye dayalı bilgisi olan herhangi bir şahsa ulaşılamadığı ancak yaralı olarak kendisini ilk gören Mürsel Küçükal'ın sonradan alınan ifadesinde;

"Çeşmede su doldurduğu esnada önce "güm" diye bir ses duyduğu, akabinde sularını alarak yukarı doğru yürüdüğünde bir bağırtı sesi duyduğu, bunun üzerine hızlanarak yürümeye devam ettiği ve Vatan Apartmanının alt tarafındaki yolda park halinde bulunan mavi renkli aracın önünde fındıklık alanın beton ile birleştiği yerde Rabia Naz'ı ayaklarının çimenlikte başının ise yolda olduğu ve çocuğun bu haliyle sürünerek mavi aracın arka kısmına kadar sırt üstü kollarını ve bacaklarını hareket ettirerek geldiğini gördüğü" şeklindeki beyanı, Rabia Naz'ın vücudunda meydana gelen kemik kırıkları ve yaralanmaların nitelikleri, Giresun Adli Tıp Kurumunun "Rabia Naz Vatan'ın ölümünün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması neticesinde meydana gelmiş olabileceği" yönündeki değerlendirmesinin yer aldığı 18/01/2019 tarihli raporu, 10/04/2019 tarihli Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulunca düzenlenen mütalaa, yine Adli Tıp Kurumu Üçüncü Üst Kurulunun 25/07/2019 tarihinde düzenlemiş olduğu rapor gözetildiğinde;

Rabia Naz Vatan'ın vücudunda meydana gelen ve ölümüne neden olan yaralanmaların ikametinin bulunduğu binanın terasından yan tarafta bulunan fındıklık alana düşme sonucu gerçekleşme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmektedir."

'Sürünmüş de olabilir, taşınmış da'

Komisyon kendisi de Rabia Naz Vatan'ın 'düştüğü söylenen nokta ile bulunduğu nokta arasında bir fark bulunduğunu' kabul ederek buraya kendiliğinden sırt üstü gelmesinin mümkün olduğu görüşünü dile getiriyor.

Komisyon taslak raporu Rabia Naz'ın görgü tanıklarından biri tarafından 'düştüğü yerden bulunduğu yere taşınmış olma ihtimalini' de kaybediyor.

'Ön cepheden atlaması mümkün değil'

Komisyon taslak raporunda evin ön cephesinden atlamasının mümkün olmadığı da inceleniyor.

Evin yapısıyla ilgili hesaplamalar içeren taslak raporda bu hesaplamalarla ilgili şu ifadelere yer veriliyor:

"Vatan Apartmanının 4 katlı bir bina olduğu, binanın zemin ve giriş katında PVC işyerinin olduğu, kollukça yapılan tespitlerde terasın zeminden 18,59 metre yüksekte olduğu, zemin katta bulunan işyerinin zeminden yüksekliğinin 7,10 metre, işyerinin saç ile örtülü çatısının uzunluğunun ise 4,10 metre olduğu, Rabia Naz Vatan'ın yaralı olarak bulunduğu yerin de işyeri duvarına uzaklığının yaklaşık 1,5 metre olduğu, işyerinin sacla kaplı çatısında çarpmaya bağlı herhangi bir çökük veya kırığın olmadığı, Rabia Naz'ın bulunduğu yere binanın terasından üzeri sac ile kaplı işyeri çatısına çarpmadan dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek düşmesinin bu haliyle fiziken mümkün olmadığı, Rabia Naz'ın koşarak atlayıp işyerinin çatısına çarpmadan bulunduğu yere düşmesinin ise aradaki mesafenin uzaklığı, Rabia Naz'ın yaşı ve emsallerine nazaran daha kilolu bir çocuk olması, binanın terasında hızlanabileceği kadar bir mesafenin olmaması hususları gözetildiğinde, olayın bu şekilde gerçekleşmiş olması ihtimalinin oldukça düşük olduğu düşünülmektedir."

'İntihara meyilli değil'

Soruşturma makamları Rabia Naz Vatan'ın ölümünde intihar ihtimalini de ciddi bir olasılık olarak değerlendirmişti. Komisyon taslak raporunda bu konuda şu görüşlere yer verildi:

"Rabia Naz'ın psikolojik yapısı, duygu durumu, olay günü ve öncesinde yaşadıkları, okudukları, izledikleri ve varsa oynamış olduğu oyunlar, bu yaştaki çocukların intihar düşünce ve bilincinin gelişip gelişmediği ya da bunu bir intihar olarak değil de oyun olarak görüp sonuçlarını öngörüp öngöremeyeceği hususunda ayrıntılı bir araştırma yapılmayıp, uzman görüşü alınmamış ise de Rabia Naz'a ilişkin tanık ifadeleri ve olay günü yol güzergâhındaki tavırları ile uzman görüşleri dikkate alındığında Rabia Naz'ın intihara meyilli bir yapısının olmadığı değerlendirilmiştir."

Komisyon taslak raporunda Rabia Naz Vatan'ın başka birileri tarafından evinin terasından itildiğine dair bir bulguya rastlanmadığı tespitine de yer verdi.

Soruşturmaya müdahale edildiği iddiası

Komisyonun raporunda, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, kızının ölümüne ilişkin olay zamanında siyasi güç ve mevki sahibi bir siyasinin oğlunu korumak amacıyla olayı örtbas etmeye çalıştığı ve olayın intihar olarak gösterilmeye çalışıldığına ilişkin iddiası ile ilgili tespitlere de yer verildi.

Söz konusu iddialarla ilgili görüşülen başta Giresun Cumhuriyet Savcısı olmak üzere o tarihte Eynesil ve Giresun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polisler ile eski Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun bu iddiayı doğrulamadığı belirtilerek, "Dinlenilen kişiler, incelenen soruşturma dosyası, elde edilen diğer bilgi ve belgeler kapsamında meydana gelen olay sonrası bir kısım kişi veya kişilerce olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla soruşturma makamlarına müdahalede bulunulduğuna veya delillerin karartıldığına yönelik iddiaları destekleyici herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır" görüşüne yer verildi.

Soruşturmadaki eksiklik ve hatalara da yer verildi

Komisyonun taslak raporunda ayrıca soruşturmaya ilişkin saptanan hatalar ve eksiklikler de maddeler halinde sıralandı. Komisyonun bu konudaki bazı tespitleri şöyle: