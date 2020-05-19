Image caption HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş açıklama yapıyor

Cumartesi günü düzenlenen "terör operasyonu" kapsamında gözaltına alınan ve görevden alınan HDP'li eski Siirt Belediyesi Eş Başkanları Berivan Helen Işık ve Dara Turhan, eski Baykan Belediyesi Eş Başkanları Ramazan Sarsılmaz ve Özden Gülmez ile eski Kurtalan Belediyesi Eş Başkanı Baran Akgül, sabah saatlerinde tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Berivan Helen Işık, Ramazan Sarsılmaz, Özden Gülmez ve Baran Akgül mahkeme kararıyla ev hapsine alındı.

Dara Turhan'ın yanı sıra, eski Kurtalan Belediyesi Eş Başkanı Esmer Baran, Siirt Belediyesi Özel Kalem Müdürü Beşir Aksu, belediye personeli Eşref Tekin ve Resul Kaçar, meclis üyesi Gülçin Tüner ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BBC Türkçe'ye konuşan HDP Siirt Milletvekili Sıddık Taş, belediye başkanları hakkında daha önceki tarihlerde yapılmış basın açıklamaları, seçim sürecinde yapılan konuşmalar ve belediyeye alınan bazı personel nedeniyle soruşturma açılıp iddianame hazırlandığını söyledi.

Sıddık Taş, başkanların bunun üzerine gözaltına alındıklarını ve yerlerine kayyum atandığını belirtti.

HDP milletvekili Beştaş: Sahte ve uyduruk iddianamelerle gözaltına alındılar

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ise belediye başkanlarının "sahte ve uyduruk iddianamelerle" gözaltına alındığını söyledi.

Meral Danış Beştaş, "17 saattir yasak sorgu yöntemleri uygulanmıştır, bu eziyet ve kötü muameledir. Savcı ifadesini alınca özgür ve rahat koşulları sağlamak zorundadır. Bir şehrin iradesinin gasp edilmesinin neresinin hukukla ilgisi var ki siz kalkmış bir de bunları söylüyorsunuz diye sorabilirsiniz ama biz bunları söyleyerek tarihe bu kötü muameleleri not düşmüş olalım. Bu halkı hukuksuzluğa, zulme alıştırmaya çalışıyorlar ama bu halk on yıllardır iradesinin özgürlüğün peşinde" dedi.

Beştaş, Kurtalan Belediye Eş Başkanı Baran Akgül hakkında bazı medya kanallarında "bombacı başkan" iddiasıyla haber yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Dört gündür yandaş medya alçakça bir yayın yaparak Baran Akgül'ü 'Bombacı başkan' diye tüm Türkiye'ye bu karalama ile lanse ettiler. Bu haberi kim verdiyse savcıların onlar hakkında tutuklama kararı vermesi gerek.

"Bugün Baran Akgül'e bu konuyla ilgili tek soru bile soru bile sorulmamış, bu iddia soruşturmaya dahil bile edilmemiştir. Çünkü o sözü edilen notlar TSK'da çavuş olarak görev yapan yeğenin eğitim notlarıdır ve eğitim notlarını belediyelerimize kayyım atamak için kullandılar."

Siirt'te yerine kayyum atanan Berivan Helen Işık da Beştaş'ın ardından açıklama yapmak istedi ama polis buna izin vermedi.

HDP'nin elinde sadece 12 belediye kaldı

HDP, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde üçü büyükşehir olmak üzere 65 belediye kazanmıştı.

Seçimi kazanan altı belediye başkanına, KHK ile kamu görevlerinden alınmış olmaları nedeniyle mazbataları verilmedi.

Mazbatasını alan 59 belediyenin 45'ine farklı tarihlerde kayyum atandı, daha sonraki tarihlerde Kozluk ve Bekirhan belediye başkanları da HDP'de istifa etti.

19 Ağustos 2019 tarihinde HDP'nin Van, Diyarbakır, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları; haklarında devam eden "terör soruşturması" gerekçesiyle görevden alınmış ve her üç belediyeye ikinci kez kayyum atanmıştı.

Görevden alınan 21 belediye başkanı ise tutuklanmıştı.

Büyükşehir belediyelerinden sonra 9 aylık sürede 45 belediyesine kayyum atanan HDP'nin elinde sadece 12 belediye kaldı.