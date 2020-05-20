Koronavirüs: Futbol ligleri 12 Haziran'da başlayabilecek mi?
Koronavirüs salgınının başlamasıyla birçok ülkede spor müsabakaları iptal edildi ya da ertelendi.
Şimdilerde ise pandeminin düşüş eğrisi gösterdiği ülkeler birer birer futbol liglerini başlatma kararı alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı.
Peki Türkiye'de ligler bu tarihte başlayabilecek mi?
Spor yorumcusu Uğur Meleke liglerin başlaması konusunda merak edilenleri BBC Türkçe'ye anlattı.
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