MHP'nin 'milletvekili transferini engellemek' için yasa değişikliği önerisine AKP'den destek geldi

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, baskın seçim halinde Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'ne milletvekili verebilecekleri yönündeki açıklamasının ardından, milletvekili transferini önlemek için yasa değişikliği önerisine, AKP'den olumlu yanıt geldi.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, Siyasi Partiler ve Seçim Yasası'nda değişiklik yapılarak milletvekili transferini önleyecek düzenlemeyi Haziran ayında TBMM gündemine getirebileceklerini açıkladı.

Bahçeli'nin hedef aldığı Gelecek Partisi ve DEVA Partisi sözcüleri ise 'milletvekili transferi' gibi bir gündemleri olmadığını belirterek, partilerinin örgütlenmelerini olası bir seçime kadar tamamlayıp, seçime girme hakkını kazanmayı planladıklarını belirtiyorlar.

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta, bir yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, ülkenin sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 'memleket masası' toplanması çağrısına karşı sert tepki gösterirken, bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını gerekçe göstererek, milletvekili transferini de önlemeye dönük Seçim ve Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklik, Siyasi Etik Yasası çıkarılmasına kadar 6 ayrı yasal düzenleme önermişti.

Bahçeli'nin önerisine yaklaşık bir hafta sonra AKP'den destek geldi.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, milletvekili transferini önlemek için MHP ile çalışma yürüttüklerini açıkladı:

"Halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla; ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz. Tekemmül ettiğinde diğer partiler ve kamuoyu ile paylaşacağız. Siyasi rekabet, partilerin kurallar dahilinde; ancak ülkenin üst çıkarlarını asla gözden çıkartmaksızın mücadelesi elbette olacak. Fakat unutmayalım; herkes gücünü ve meşruiyetini halkın iradesine borçludur. Kimse kendisini bu iradeyi keyfince değiştirecek yetkide göremez."

@nacibostanci tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Halkın tayin mv.lerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz.Tekemmül ettiğinde diğer partiler ve kamuoyu ile paylaşacağız. — Naci Bostancı 🟢 🇹🇷 (@nacibostanci) 22 Mayıs 2020

Bostancı daha sonra ajanslara yaptığı açıklamada da, milletvekili transferine ilişkin Siyasi Partiler Yasası, ilgili yasalar ve Anayasa değişikliğinin de içinde olduğu geniş kapsamlı bir çalışmayı çok önceden başlattıklarını ifade etti.

Bostancı, üzerinde çalıştıkları düzenlemeyi TBMM'nin yeniden çalışmalara başladığı Haziran ayında Meclis gündemine getirebileceklerini ifade etti.

Cumhur ittifakı ortakları AKP ve MHP'nin olası bir milletvekili transferi için yasa değişikliğine gerekçe gösterdiği DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ise 'milletvekili transferi' diye bir gündemleri olmadığını savunuyor.

DEVA Partili Yeneroğlu: Kendi milletvekillerine güvenemez hale geldiler

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Cumhur ittifakı ortaklarının, toplumun ağırlaşan sorunlarını konuşturmamak için, 'transfer tartışması' başlattığı görüşünde:

"DEVA Partisi'nin zaten ne bir transfer gündemi var ne de seçim endişesi var. Kendileri çalıp kendileri oynuyor. Ama Türkiye'de, onlardan önce sonları görünen iktidarlar hep seçim yasaları ile oynamaya başladı, bunu biliyoruz.

"Dolayısıyla kendi sonlarını görüyorlarsa, seçim yasalarıyla oynasınlar, oyun kurallarını değiştirsinler. Yine de toplumun geleceğe ümit yerine korkuyla baktığı gerçeğini kapatamazlar.

"Eğer insanları partilerinde hür iradeleriyle tutmaktan da aciz duruma gelmişlerse yeni partilere değil, kendilerine bakmaları gerekir. Artık iktidarlar kendi milletvekillerine bile güvenemeyecek noktaya geldiler.

"Bundan daha aciz bir durum olamaz. DEVA Partisi'nin eğer bir transfer gündemi olsaydı, kuruluş aşamasında bunu gerçekleştirirdi. Genel Başkanımız da defaatle açıklama yaptı, Deva Partisi'nin böyle bir gündemi yoktur, seçim endişesi de yoktur."

Seçim Yasası'nda şimdi yapılacak değişikliğin en az 1 yıl içinde yapılabilecek seçimde zaten uygulanamayacağını, partisinin ise seçime girmek için gerekli olan teşkilatlanmayı da bir kaç ay içinde sağlayacağını kaydeden Yeneroğlu, partisinin zaten kongrelerini yapıp, seçime girme yeterliliğini bu şekilde sağlamış olacağına dikkat çekti.

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Bahçeli'nin partisiyle ilgili 'FETÖ projesi' sözlerine de tepki gösteren Yeneroğlu, "Türkiye'de meşru siyasi aktörleri, terör örgütleri ile ilişkilendirerek, sadece terör örgütlerini güçlendiriyorlar ve Türkiye'nin hukuk devleti olmadığını bu sözleriyle ortaya koyuyorlar. Eğer terör örgütleri ile ilişkili birileri varsa, bununla ilgili her türlü imkan ellerinde, suç duyurusunda bulunsunlar yargı mekanizmasını çalıştılar. Dolayısıyla yaptıkları çok yakışıksız, siyasi ahlaktan çok uzak" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: Kendi amblemimizle milletin önüne çıkacağız

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci de partisinin şu ana kadar 53 il başkanını belirlediklerini, 200'e yakın ilçede de örgütlendiklerini belirterek, koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir gelişme olmaması halinde Ağustos ayı sonunda ilk olağan büyük kongrelerini yapmayı planladıklarını ve seçime girme yeterliliğini de bu şekilde sağlayacaklarını söyledi. Temurci, "Dolayısıyla bizim gündemimizde herhangi bir yapıya eklemlenerek seçime girme gibi bir şey yok. Bizim ilk hedefimiz kendi amblemimizle, kendi politikalarımızla milletin önüne çıkıp, rakiplerimizle demokrasi ve hukuk içerisinde yarışmak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'yi yönetenlerin artık demokrasiyi sorgulanacak hale getirdiğini gördüğü için tartışılan açıklamaları yaptığı tahmini dile getiren Temurci, "Tabii demokratik bir tavırdır bu. Ama bizim böyle bir planımız böyle bir düşüncemiz yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisini 'proje partisi' diye nitelendirmesine tepki gösteren Temurci, "Ülkede yasal olarak kurulmuş siyasi partilere bugün proje partisi diyen bir cumhurbaşkanı varsa, diğer yandan PKK ile FETÖ ile ilintili anlamına gelecek cümleler kuruluyorsa, Cumhur ittifakı denilen yapı, kendisine oy vermeyen, destek vermeyen herkesi terörist, çete virüs olarak yaftalıyor" dedi.

'Koltuğunu kaybetme korkusu yaşayan iktidarların, ya toplumu korkutup kamplaştırdığını ya da seçime giderken oyunun kurallarını değiştirdiğini' kaydeden Temurci, şimdiye kadar bunun kazananının olmadığını vurguladı.

Seçim Yasası, Siyasi Partiler Yasası'nın daha demokratik hale getirilmesine kendilerinin de destek vereceğini ifade eden Temurci, "Ama biliyoruz ki bırakın demokratikleşmeyi, otoriterizmin taşlarını döşeyecek bir akılla hareket ediyorlar. Siyasi etikten bahseden sayın Bahçeli, Ramazan ayında ülkede böyle bir tartışma açabiliyor" diye konuştu.

Polemik sürüyor

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katıldığı bir televizyon programında, yeni kurulan iki partiye yönelik "İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) isimlerinin 'FETÖ projesine uygun olarak seçildiğini' savunarak, "Yoksa bu kadar tesadüf etmez. 'İyi' olacak, 'Gelecek' olacak, 'Deva' olacak" açıklamaları üzerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, 2001 krizi anımsatması ile başlayan tartışma da büyüyor.

Bahçeli'nin koalisyon ortağı olduğu döneme göndermede bulunan Babacan, "Laf üretiyorlar, iş üretsinler. Üçlü koalisyon dönemlerinde ne yapmışlar. Ona baksınlar, hatırlasınlar. O günler dejavu olarak akıllarına geliyordur. Bütün sistem yerle bir olurken, 20 banka iflas ederken, Türkiye fakirleşirken iktidar ortağıydılar" açıklaması yapmıştı.

Bu açıklamalara MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve Genel Sekreteri İsmet Büyükataman sert tepki göstermişti.

Semih Yalçın, Ali Babacan'ı 'acemi boksör, hayırsız evlat' diye nitelendirerek, "Ali Babacan'ın, bunca yıl başka aktörlerin gölgesinde ve sayesinde politikada yer aldıktan sonra yeni demokrasi ringinde şimdiden çuvallamasının arkasındaki Devlet Bahçeli faktörü ayan beyan ortadadır" açıklamasıyla tepki göstermişti.

İki parti arasındaki tartışma DEVA Partisi Genel Merkezi'nce yapılan açıklamayla sürdü. Açıklamada, Babacan'ın ekonominin başında olduğu dönemin Türkiye ekonomisinin 'altın çağı' olduğu kaydedilerek, "Bu tarihsel gerçeklik perspektifinde bugüne dair yapılmış bir yoruma karşılık olarak Bahçeli'nin genel başkan yardımcıları tarafından yapılan açıklamalar ise hakaret ve iftiralardan ibarettir. Biz ülkemizin böyle çirkin bir dili hak etmediğini düşünüyoruz" görüşüne yer verildi.