Meteor: Dün akşam düşen ve Türkiye'de 11 ilden görülen göktaşı hakkında neler biliniyor?

27 Mayıs 2020 akşamı 22.30 sularında Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum dahil 11 ilden gözlemlenen göktaşının cep telefonlarıyla çekilmiş görüntüleri merak uyandırdı. Gökbilimci Prof. Dr. Ethem Derman merak edilen soruların cevaplarını BBC Türkçe'ye anlattı. Derman, 100 metreden küçük göktaşlarının atmosfere sürtünüp parçalanmasına "ateş topu" denildiğini ve bunun çok normal bir astronomik olay olduğunu söyledi. Derman'ın verdiği bilgiye göre meteorun gözlemlendiği yerde nereden gelip nereye gittiğine dair yapılacak analizler ve uydu görüntüleriyle nereye düştüğünü hesaplanabilir. Derman, göktaşlarının maddi bir değeri olması için örneklerin NASA'nın veya başka resmi bir laboratuvarın analiz edip sertifikalandırması gerektiğini söyledi. Bu imkan Türkiye'de olmadığı için göktaşlarının üniversitelere bağışlanması veya 'aile yadigarı olarak saklanıp çocuklara gökyüzünü sevdirmek için kullanılmasını' tavsiye etti. Derman, Türkiye'de 2015 yılında Bingöl'e düşen meteorun köylüler tarafından toplanıp satılabilmesinin sebebinin göktaşlarının bir NASA çalışanı tarafından ABD'ye götürülüp analiz ettirilmesi olduğunu söyledi: "Bingöl meteorları Vesta gezegenine ait olarak sertifikalandırıldığı için maddi bir değeri oldu."