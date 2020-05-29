Koronavirüs: 2,5 ay sonra cemaatle ilk Cuma namazı
Koronavirüs: 2,5 ay sonra cemaatle ilk Cuma namazı
Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camilerden uygun koşulları sağlayanlar bugün kapılarını cemaate açtı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde tedbirler alındı, cemaatin de uyması gereken birçok kural belirlendi.
BBC Türkçe, İstanbul'da açılan camilerden biri olan Şişli Merkez Camii'nde, 2 buçuk ay sonra cemaatle kılınan Cuma namazını takip etti.
Haber: Aylin Yazan & Neyran Elden