Koronavirüs: 2,5 ay sonra cemaatle ilk Cuma namazı

Koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde tedbirler alındı, cemaatin de uyması gereken birçok kural belirlendi.

BBC Türkçe, İstanbul'da açılan camilerden biri olan Şişli Merkez Camii'nde, 2 buçuk ay sonra cemaatle kılınan Cuma namazını takip etti.