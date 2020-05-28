1 Haziran'dan itibaren hangi kısıtlamalar kalkıyor, restoran ve kafeler ne zaman açılıyor?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle yürürlüğe konulan şehirler arası seyahat kısıtlamaları ve restoran, kafe gibi işletmelerin kapatılması uygulamalarına 1 Haziran itibarıyla son verileceğini açıkladı. Erdoğan, 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağında üst yaşın 18'e çekildiğini duyurdu.

Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayımız sürekli azalıyor. Salgını kontrol altında tutuyoruz. İhtiyaç duyulan ilaç ve cihazların temininde epey mesafe kat ettik. Milli Savunma Bakanlığı ilaç fabrikaları da üretime başladı. Solunum cihazı üretimi hem özel sektör hem MKE vasıtasıyla sürdürüyoruz. Şu ana kadar 1000 adedini ihraç ettik" dedi.

Erdoğan, bu gelişmelerin "yeni normal" adını verdikleri süreçte adımlar atma imkanı tanıdığını vurguladı.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırılıyor

Erdoğan, şehirler arası seyahat kısıtlamalarının 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacağını açıkladı.

Hükümet, 30 Nisan'da aldığı kararla 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının çokça görüldüğü Zonguldak'a giriş-çıkışları yasaklamıştı.

Daha sonra bu kısıtlamalar bazı şehirler için kaldırıldı ancak büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak için bu kısıtlamalar devam ediyor.

Erdoğan, "Olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" dedi.

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Restoran, kafe ve pastaneler yeniden açılıyor

Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarına göre, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan bazı mekanların da 1 Haziran'dan itibaren açılması bekleniyor.

Restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçesi ve kaplıcalar, belli kurallara tabi olarak günün belli saatlerinde 1 Haziran'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Eğlence mekanları ve nargile cafeler ise kapsam dışı tutuldu. Bu mekanlar kapalı kalmaya devam edecek.

Erdoğan ayrıca, "Plajlar, milli parklar, bahçeler 1 Haziran'da faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri de 1 Haziran'da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran, hipodromlar 10 Haziran'da yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır" dedi.

Kreş, gündüz bakım evleri, sürücü kursları, kütüphaneler, gençlik merkezleri de Haziran ayı içerisinde açılacak diğer mekanlar arasında yer alıyor.

Deniz turizmi ve taşımacılığına yönelik sınırlamalar da yine belli kurallar çerçevesinde kaldırılacak.

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Sokağa çıkma yasağı 20'den 18 yaşa indi, 65 yaş üstü için devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı uygulanan yaş gruplarında 20 yaşın 18'e çekildiğini, 65 yaş üstü için ise bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, "65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek... 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba- Cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak" dedi.

Yaş gruplarıyla ilgili getirilen bir diğer istisna da 65 yaş üstünü ilgilendiyor.

Buna göre, 65 yaş üstü işletme sahiplerinin maske, mesafe ve temizlik şartlarına uymaları koşuluyla işlerinin başında bulunmalarına izin verilecek.

Kamu personeli işbaşı yapıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle idari izne çıkartılan ya da esnek çalışma sistemine geçen kamu personelinin de 1 Haziran'dan itibaren normal mesaisine geri dönmesi kararlaştırıldı.

Erdoğan, "İdari izinde bulunan, esnek çalışma sisteminde olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlamam kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin sağlık durumlarının takibinin ise çalıştıkları kurumlar tarafından yapılması öngörülüyor