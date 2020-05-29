Zonguldak: Koronavirüs döneminin '+1' kenti
Zonguldak, koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen kısıtlamalar sırasında "30+1" kavramıyla gündeme geldi.
Zira sokağa çıkma yasakları, genelde 30 büyükşehir dışında Zonguldak'ta da hayata geçirildi.
TV ekranlarından yapılan "30 büyükşehir ve Zonguldak" anonsu bu dönemde hafızalara kazındı.
Koronavirüs salgını, hem nüfusa oranla ölüm hem de nüfusa oranla vaka sayısı açısından Zonguldak'ı, Türkiye ortalamasının üzerinde etkiledi.
Yetkililer, Zonguldak'ta akciğer rahatsızlıklarının yaygınlığından bahsetti.
Peki "30+1"in arkasında ne yatıyor? Zonguldak neden sağlık sorunları açısından hassas bir kent? Kentteki solunum sistemi rahatsızlıklarının nedenleri neler?
BBC Türkçe, "+1" kent Zonguldak'ta araştırdı.
Video-haber: Ege Tatlıcı-Mahmut Hamsici
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