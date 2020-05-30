SpaceX ve Nasa'nın ilk insanlı uzay seferi hakkında merak edilenler

Elon Musk'un şirketi SpaceX'in iki NASA astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceği sefer, 27 Mayıs'ta havada fazlaca elektrik yükü olması sebebiyle 30 Mayıs'a ertelenmişti.

Demo2 ismi verilen sefere dair çok sayıda soru işareti var.

Neden önemli? NASA ve SpaceX'in nihai amacı nedir?

Eğer bu uçuş başarılı olursa, nelerin önü açılmış olacak? Uzay turizmi ne anlama geliyor? Uzayda yakın gelecekte ne gibi gelişmeler öngörülüyor? Türkiye bu yarışın neresinde?

İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri'nden astronom Dr. Korhan Yelkenci merak edilenleri cevapladı.

Video-röportaj: Esra Yalçınalp