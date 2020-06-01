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Koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında kamu bankaları Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası 4 yeni kredi paketi açıkladı.

İhtiyaç, konut, taşıt ve turizmi kapsayan kredi paketleri ile düşük faizli, uzun vadeli krediler sağlanacak.

"Normalleşme sürecine geçiş" ve "vatandaşların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanabilmesi" amacıyla açıklanan "Ekonomiye yeni destek paketi"nde konut alımlarında 12 ay geri ödeme olmazken taşıt kredilerinde de düşük faizler var.

Paketin bazı öne çıkan noktaları şöyle: