Enis Berberoğlu, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü

Image caption TBMM Genel Kurulu

Haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP İstanbul Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü. Üç milletvekilinin TBMM üyelikleri, haklarındaki kesinleşmiş yargı kararı bulunduğuna ilişkin cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla sona erdi.

Üç milletvekili hakkında uzun süredir TBMM Başkanlığı'nda bekletilen Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri sürpriz bir kararla bugün işleme konuldu ve Genel Kurul'da okundu.

Meclis Başkanlığı, haklarındaki yargı kararı çok önce kesinleşmesine karşın şimdiye kadar üç milletvekili hakkında herhangi bir işlem yapmamıştı.

Anayasa'nın 84. maddesine göre hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan milletvekilinin üyeliği, söz konusu kararların TBMM'ye bildirilerek Genel Kurul'da okunmasıyla sona eriyor.

Milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin olarak muhalefete son dakikada bilgi verildiği öğrenildi.

Uzun süredir Meclis Başkanlığı'nın işlem yapmadığı tezkerelerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde dokunulmazlık ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından işleme konulması dikkat çekti.

Bahçeli, Seçim ve Siyasi Partiler Yasalarında değişiklik yapılmasını istemiş, "Milletvekilleri dokunulmazlığı ile ilgili beklentiler karşılanmalıdır" demişti.

CHP ve HDP'den itiraz

Meclis Genel Kurulu'ndak görüşmeler sırasında CHP ve HDP, usul tartışması açtırarak tezkerelerin okunmasını engellenmek istedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yapılanın parlamentoya bir darbe olduğunu söyledi.

Altay, "Enis Berberoğlu'nun Yargıtay'da onaylanan cezası ile ilgili AYM'ye başvurusu var. AYM daha üç gün önce Enis Berberoğlu'ndan belge istedi. Daha süreç bitmedi. Geçmişte sayın Binali Yıldırım Meclis Başkanı iken bu konuda ülkedeki herkesin üstatlığını kabul ettiği üç anayasa hukukçusundan mütaala istemişti. Burada da yargılamanın bitmediği belirtildi. Yapılan şey hukuksuzdur" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise tezkerelerin okunmasını usulüne uygun olduğunu belirterek, "AYM, Meclis'in bu kararı almasını engelleyemez. Meclis Başkanı bu kararları okumazsa İçtüzüğü çiğner" diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da tezkerelerin okunmasına tepki gösterdi.

Meral Danış Beştaş, "Bu iktidar darbecidir. Bu iktidarın halk iradesi ile hiçbir işi kalmamıştır. O davada karar veren hakim ve savcılar FETÖ davasında içerdeler. FETÖ'den ceza verilen hakimlerin ceza verdiği vekillerimizi düşürmeye çalışıyorsunuz. Onlar sizin kıblenizi gösteriyor" dedi.

Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biraz FETÖ ile mücadeleye inansaydınız, kabul ederdiniz. Mahkeme başkanı, mahkeme heyeti FETÖ'den içerde. Nasıl kabul edersiniz?"

Image caption Meclis'te yaşanan tartışma

Milletvekillerinden 'darbeci' sloganları

Tüm tepkilere rağmen Meclis Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç tezkereleri okuttu.

CHP ve HDP milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak ve slogan atarak engelleme yaptı. CHP ve HDP'liler, "Kahrolsun faşizm", "Direne direne kazanacağız", "Faşizme karşı omuz omuza" ve "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Darbeci AKP" şeklinde sloganlar attı.