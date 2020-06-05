Telif hakkı Reuters/HDP Image caption Berberoğlu, Güven ve Farisoğlulları

CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın haklarındaki kesinleşmiş yargı kararına ilişkin cumhurbaşkanlığı fezlekesinin sürpriz bir kararla TBMM Genel Kurulu'nda okutularak, milletvekilliklerinin düşürülmesi, siyasetin tansiyonunu yükseltirken, kararın nasıl alındığına ve olası siyasi sonuçları da tartışılıyor.

Berberoğlu'nun 18 ay, Farisoğulları ve Güven'in ise yaklaşık 4.5 aydır TBMM Başkanlığı'nda bekletilen cumhurbaşkanlığı tezkerelerin okutulması kararını geçen hafta aldığı belirtilen AKP'de, kararla ilgili "yeni bir siyasi sürecin başlangıcı" yorumu yapılıyor.

CHP ve HDP'de ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tahkim edecek reformlara ihtiyacımız var" açıklaması anımsatalarak, önümüzdeki süreçte, muhalefetin siyaset alanını daraltmak için iktidar kanadından hamleler gelebileceği ifade ediliyor.

Haklarındaki kesinleşmiş yargı kararına ilişkin cumhurbaşkanlığı tezkereleri uzun süredir TBMM Başkanlığı'nda bekletilen üç milletvekili ile ilgili karar, CHP ve HDP için sürpriz oldu.

Kulislere yansıyan bilgiye göre, CHP ve HDP, Berberoğlu, Farisoğulları ve Güven hakkındaki cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okutularak milletvekilliklerinin düşürülmesi kararından, Genel Kurul açılmadan yaklaşık 15 dakika önce haberdar oldu.

AKP'li TBMM Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç, Genel Kurul öncesinde Danışma Kurulu toplantısında, tezkerelerin okutulacağı bilgisini paylaştı, ardından da Genel Kurul'a geçildi.

'Yeni siyasi sürecin başlangıcı'

Kulislere yansıyan bilgiye göre AKP yönetimi, tezkerelerin Genel Kurul'a indirilmesi kararını geçen hafta aldı, ancak bu karar, sadece bazı parti yöneticileri ile paylaşıldı, çok sayıda milletvekili ise kararı Genel Kurul'a geldiğinde öğrendi.

AKP kulislerinde kararla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işaret edilerek, "Tezkere cumhurbaşkanlığından geliyor. Siyasi iradenin aldığı bir karar, karşısında da kimse duramaz" görüşü dile getiriliyor.

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CHP ve HDP'de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, AKP yönetiminden gelen baskı ve direktif üzerine tezkereleri işleme koyduğu yorumu yapılıyor.

Şentop'un ise yakın çevresine "Yapılan usuli bir işlem. Neden şimdi okundu diye değil, belki neden şimdiye kadar okunmadı diye sormak gerek" değerlendirmesi yaptığı belirtiliyor.

AKP kulislerinde, üç milletvekiliyle ilgili alınan kararın, yeni bir siyasi sürecin başlangıcı olduğu ifade edilerek "4 Haziran bir milat. Siyasette yeni bir dönem, yeni bir süreç başlangıcı" değerlendirmesi yapılıyor.

Telif hakkı DHA Image caption MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tahkim edecek reformlara ihtiyacımız var

'Muhalefetin alanını daraltma girişimi'

CHP'de karar iktidar bloğunun muhalefetin siyaset alanını daraltmaya dönük yeni hamle olarak görülüyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tahkim edecek reformlara ihtiyacımız var" sözü anımsatılarak, iktidarın bu amacı gerçekleştirmek için demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı yeni adımlar atabileğine işaret ediliyor.

CHP'de ayrıca Enis Berberoğlu'nun, hakkındaki mahkumiyet kararı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduğu anımsatılarak, "Mahkeme'nin hak ihlali kararı vermesi olasılığına karşı, milletvekilliğini düşürerek ön almak istemiş olabilirler. Çünkü AYM, hak ihlali kararı verse de, Berberoğlu'na sadece tazminat ödenir, milletvekilliğinin iadesi gibi bir durum sözkonusu olmaz" değerlendirmesi yapılıyor.

HDP: Denklem dışında bırakmak istiyorlar

Güven ve Farisoğulları'nın üyeliğinin sona ermesiyle parlamentodaki milletvekili sayısı 58'e düştü.

HDP'de milletvekilleri hakkındaki yargı kararlarının Genel Kurul'a indirilmesi, AKP-MHP bloğunun bir sonraki seçimi "garantiye alma" çabası olarak görülüyor ve bunun için de HDP'nin "denklem dışında bırıkılmak istendiği" yorumu yapılıyor.

AKP'nin, yerel seçimlerde HDP'nin "kazandırma ve kaybettirme" gücünü gördüğü ve onun için de seçimlerde devre dışı bırakmanın yollarını aradığına dikkat çekilerek, seçim yasalarında değişikliklerinin de bu çerçevede düzenlenebileceği ifade ediliyor.

HDP'de bu girişim ayrıca, iktidar bloğunun, muhalefet ittikını bölme girişimi olarak da görülüyor. Parti kulislerinde, İYİ Parti'nin geçen yıl Leyla Güven'in dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunduğu anımsatılarak, "Aslında İYİ Parti'ye de, tercihini yap mesajı veriliyor.

Böylece CHP ile HDP, aynı torbaya konularak yıpratılmaya çalışılacak. Belki hemen olmaz ama, bütün bunlara bakıldığında, bir erken seçime giden sürecin taşları döşeniyor" değerlendirmesi yapılıyor.