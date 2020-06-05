Normalleşmenin ilk haftasında İstanbul

Koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen kısıtlamalar, 1 Haziran itibariyle kalkmaya başladı.

Bu tarih itibariyle ülkenin dört yanında normale dönüş yoluna girildi.

Ancak hem tehlikenin hem de önlemlerin devam etmesi nedeniyle bu, kimi yorumcular tarafından 'yeni normal' olarak tanımlanıyor.

Peki bu 'yeni normallik' kapsamında birlikte sokaktaki hayat nasıl bir değişim yaşanıyor?

BBC Türkçe ekibi koronavirüsün en fazla etkilediği kent olan İstanbul sokaklarında bu değişimi görüntüledi.

Video-haber: Ege Tatlıcı - Mahmut Hamsici