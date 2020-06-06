Enis Berberoğlu tahliye edildi

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CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu, Perşembe günü milletvekilliği düşürülüp tutuklandıktan sonra Cuma günü infaz düzenlemesi kapsamında tahliye edildi.

Enis Berberoğlu MİT TIR'ları davasından 5 yıl 10 ay ceza almıştı. İnfaz düzenlemesine göre Berberoğlu, kalan 18 aylık hapis cezasının 31 Temmuz tarihine kadar olan kısmını dışarıda geçirecek.

İnfaz düzenlemesine göre Berberoğlu 31 Temmuz tarihinde yeniden cezaevine girecek.

@PervinBuldan tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Enis Berberoglunun tahliyesine seviniriz elbette ama corona cezaevlerinde ki diğer siyasetçilere bulaşmaz mi? — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) 5 Haziran 2020

Enis Berberoğlu, Perşembe günü TBMM'de milletvekilliği düşürüldükten sonra gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

DHA'nın haberine göre Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar, Cuma günü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında14 Nisan tarihinde kabul edilen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında müvekkilinin cezasının 31 Temmuz tarihine kadar olan kısmının dışarıda geçirmesini talep etti.

Bu talep üzerine Berberoğlu akşam saatlerinde Berberoğlu tahliye edildi.

HDP'liler milletvekillikleri Berberoğlu ile birlikte düşürülen Eski HDP Milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın da koronavirüs nedeniyle tahliye edilmemesini eleştirdi.

Gazeteci ve Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise Güven ve Farisoğulları'nın serbest bırakılmamasına dair şöyle dedi:

"Adalet Bakanlığı açık cezaevlerindekileri bırakmak üzere bir karar yayınladı. Açık cezaevinde bulunanlar çıktılar.

"Enis Berberoğlu da 18 ay yattığı, geride kalan cezası da 18 ay olduğu için, suçu da tırnak içinde adli bir suç olduğu için bunu açık cezaevinde geçirecekti.

"HDP milletvekilleri ise hiç katılmadığım bir şekilde terör suçlamasıyla cezaevinde oldukları için bu haktan faydalanamıyorlar. Bana kalsa bu pandemi sürecinde herkesin serbest bırakılması lazım."

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise bu tahliyenin "halkın iradesinin gasp edildiği ve gasp edilmeye devam edildiği acı gerçekliğini değiştirmediğini" söyledi.

@Canan_Kaftanci tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun coronavirüs tedbirleri kapsamında 31 temmuza kadar tahliye edilmiş olması, haksız hukuksuz süreçlerin artarak devam ettiği, halkın iradesinin gasp edildiği ve gasp edilmeye devam edildiği acı gerçekliğini değiştirmiyor.. — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) 5 Haziran 2020

MİT tırları davasından yargılanmasına devam edilen ve 25 yıl hapis cezasına mahkum edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu 14 Haziran 2017'de tutuklandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, kararı protesto etmek için Ankara'dan İstanbul'a, partililerin de katılımıyla "Adalet Yürüyüşü" başlatma kararı almıştı.

Kılıçdaroğlu'nun 420 kilometrelik yolu yürüyerek katettiği yürüyüş 25 gün sonra Berberoğlu'nun tutulduğu Maltepe Cezaevi önünde son buldu.

Enis Berberoğlu, Yargıtay'ın cezasını 5 yıl 10 aya düşürmesi ile 21 Eylül Yargıtay 16. Ceza Dairesi, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Dairenin, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine yönündeki kararı üzerine Berberoğlu 20 Eylül 2018'de tahliye edildi.