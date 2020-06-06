Bir Türk oyun şirketinin İstanbul'dan Londra'ya yolculuğu

Londra'nın pahalı bir malikanesinde gerçekleşen bir cinayet. Şehrin sokaklarında dolanan bir hayalet. Ve bir suç şebekesi. Bütün bunların kesişimi ne olabilir ki?

Recontract Londra.

Recontact Londra, İstanbul merkezli bir oyun şirketi olan Recontract Games'in Londra sokaklarında geçen ve sizi bir dedektif olarak şehrin gizemini çözmeniz için görevlendiren bir oyun.

Recontract Games, daha önce de Recontact Istanbul: Eyes Of Sky oyunuyla bizi İstanbul sokaklarındaki bir suçu çözmeye davet etmişti.

Türkiye'nin ilk sinematografik oyunu olan Recontact Istanbul: Eyes Of Sky'da yazar Ahmet Ümit senaryo danışmanı, oyuncu Fikret Kuşkan ise polis rolüyle yer almıştı.

Biz de BBC Türkçe ekibi olarak bu sefer Recontact Londra'nın yapım sürecini Londra ve İstanbul'da takip ettik.

Game of Thrones dizisindeki Whitewalker'dan birini canlandıran aktör Ross Mullan, Recontact Games kurucu ortağı Simay Dinç ve oyunun yönetmeni Eray Dinç, bize bu oyunun yapım sürecini anlattı.