Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili neler biliniyor?

Telif hakkı DHA

Ankara'da Aleyna Çakır' ismini kullanan Sema Esen'in çarşamba günü intihar ettiği belirtilmiş; ancak ardından erkek arkadaşının kendisine daha önce şiddet uyguladığı ve uzaklaştırma aldığı ortaya çıkmıştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün "adli tahkikat devam ediyor" açıklaması yaptığı olayla ilgili bilinenleri derledik.

3 Haziran Çarşamba sabahı 21 yaşındaki Sema Esen'in erkek arkadaşı olduğunu söyleyen Ümit Uygun, polisi arayarak Esen'i evinde ölü bulduğunu söyledi.

Polis, ihbar sonrası gittiği evde Esen'in cansız bedenini buldu. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) ulaştığı raporda, Esen'in boynunda bornoz kuşağı olduğu, yüzüstü yatar halde bulunduğu, elleri ve bacaklarında morluklar bulunduğu bilgisi yer alıyor.

Adli Tıp Kurumu raporunda da, Sema Esen'in bornoz kuşağı ile kendini asarak yaşamına son verdiği belirtiliyor.

Polis, kayıtlara 'intihar' olarak geçen olayın ardından 22 yaşındaki Ümit Uygun'nun ifadesini aldı. Buna göre Uygun ifadesinde, "Sema bir gün önce bana 'Benim yanımda annem yok, babam yok, eve geldiğinde beni bu halde bulamayacaksın' diye mesaj attı. İntihar edeceğini düşünmemiştim. Sabah evine gittiğimde asılı halde gördüm" dedi.

"Koruyucu tedbirlerin alınmasını talep ediyorum"

Olayın ardından Ümit Uygun'nun, gerçek adı Sema Esen olan Aleyna'ya yaklaşık bir buçuk ay önce şiddet uyguladığı ve ardından Instagram üzerinden canlı yayın yaptığı bilgisi, canlı yayının görüntüleriyle birlikte sosyal medyada paylaşıldı.

Aleyna'nın 17 Nisan'daki olayın ardından polise giderek şikayette bulunduğu, Uygun'a bir ay uzaklaştırma cezası verildiği, Uygun'un polise ifade verdikten sonra görüntüleri sosyal medyadan sildiği ortaya çıktı. Ancak bazı kullanıcılar tarafından görüntülere ulaşıldı ve internet ortamına verildi.

Aleyna Çakır'ın 17 Nisan'da polise verdiği ifadeye ulaşan DHA'ya göre, Çakır koruma da talep etmişti:

"17 Nisan günü 04.00 sıralarında Ümit U.'nun arkadaşı ve benim de tanıdığım E.Ö. eve geldi. Kapıyı çalıp, 'Ümit hakkında konuşmak istiyorum' dedi. Kapıyı araladığımda ikisi de kapıyı iterek, zorla içeri girdi. Evde arkadaşım M.A. da bulunuyordu. Ümit içeri girer girmez 'O…. seni öldüreceğim, sen bittin, seni yaşatmayacağım' diyerek, boğazımı sıktı ve yumruk atmaya başladı. Astım hastası olduğum için salonun ortasında bayılmışım. Yaklaşık 20 dakika kadar baygın kalmışım. Kendime geldiğimde Ümit U'nun beni bayılttıktan sonra yerde yatarken telefonuyla Instagram'dan canlı yayın yaptığını öğrendim. Beni tehdit eden ve hakaretler eden Ümit'ten şikayetçiyim. Koruyucu tedbirlerin alınmasını talep ediyorum."

"Tokat attım, sinir krizine girdi ve bayıldı" dedi, canlı yayın yapmadığını savundu

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Uygun, şikayetin ardından gözaltına alındı. Karakolda verdiği ifadesinde "Benim kız arkadaşım olur. Ayrıldık. Olay günü de arkadaşım E.Ö.'yle birlikte evine gittik. E.Ö. kapıyı çaldı. Konuşmak istediğimi söyledim. Eve bizi kendisi aldı. Eşyalarımı istedim. Vermeyeceğini belirterek, kesmeye başladı. Bu sırada tokat attım. Sinir krizine girdi ve bayıldı. Yanında bulunan kız arkadaşı M.Ö. de 'Siz gidin ben ilgilenirim' deyince, evden ayrıldık" dedi.

"Ben ne tehdit ve hakaret ettim. Ne de Instagram'dan canlı yayın yaptım. Öyle bir şey olmadı" diyen Ümit Uygun, serbest bırakıldı.

Aleyna Çakır'ın yerde baygın yattığı ve Ümit Uygun'un "Öyle yapılmaz böyle yapılır" diyerek Aleyna'yı gösterdiği canlı yayın görüntüleri, Aleyna hayatını kaybettikten sonra ortaya çıktı.

Bu videoyla birlikte daha önce Ümit Uygun ve Aleyna Çakır'ın farklı yerlerden birlikte yaptıkları bir Instagram canlı yayını da internette yayımlandı. Burada Uygun'un "Eve 20 tane kadın çağırdım" dediği, Aleyna'nın da yanıt olarak "Umrumda değil… Benim kapıma gelmeyeceksin anladın mı? Sana öyle bir şeyler yaşatacağım ki senin canın çok kötü yanacak" dediği duyuluyor.

Olay sırasında yanında olan arkadaşı canlı yayın yaptığını doğruladı

Aleyna'nın 17 Nisan'daki ifadesinde yer verdiği, Ümit Uygun'la birlikte evine gelen arkadaşı E.Ö. de şikayet üzerine ifade vermişti:

"Ümit'in eşyalarını almak üzere gittik. Kendi rızasıyla bizi içeri aldı. Ümit, eşyalarını isteyince, tartışma çıktı. Ben darbettiğini görmedim. Sema'nın baygın şekilde yattığını gördüm. Ümit, cep telefonuyla Instagram'dan canlı yayın yapınca çok sinirlendim. Hemen evden ayrıldım. Ümit'in aracı olmadığı için ben götürdüm."

DHA, 17 Nisan'daki olayın ardından Uygun'a, 1 ay koruma altına alınan Çakır'ın yanına aynı süre içinde tehdit ve hakarette bulunmama, konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbiri uygulandığını yazdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü: Tüm işlemler Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde gerçekleştirilmiştir

Aleyna Çakır'ın daha önce Uygun tarafından şiddet gördüğü ve şikayetçi olduğu haberlerinin ardından, sosyal medyada birçok isim genç kızın öldürülmüş olabileceğini iddia etti ve tepki gösterdi.

Bunun üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü de cumartesi günü bir açıklama yaptı:

"03.06.2020 tarihinde ilimiz Keçiören ilçesinde Sema ESEN (Aleyna ÇAKIR) isimli şahsın ölümü ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesapları üzerinden olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde yapılan paylaşımlar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur:

"17.04.2020 günü saat 14:15 sıralarında Sema ESEN (Aleyna ÇAKIR) isimli şahıs Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüze müracaat ederek, Ümit UYGUN ve E.Ö. tarafından darp edildiğini, astım hastası olması nedeniyle darp neticesi bayıldığını ve bu durumun erkek arkadaşı Ümit UYGUN tarafından sosyal medyada paylaşıldığını beyan ederek Ümit UYGUN ve E.Ö.'den şikâyetçi olmuştur. Aynı gün mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıslar adli mercilerce serbest bırakılmıştır.

"03.06.2020 günü söz konusu intiharla ilgili gelen ihbar üzerine olay yerine intikal edilmiş, olay yeri ile ilgili tüm iş ve işlemler Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Maktul adli tıp kurumuna otopsi yapılmak üzere gönderilmiş, olayla ilgili olarak Ümit UYGUN ile B.G. isimli şahısların ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştır.

"Konu ile ilgili olarak adli tahkikat devam etmektedir."