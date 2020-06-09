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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstüne yönelik sokağa çıkma yasaklarının hafifletildiğini ve 18 yaş altı için uygulanan yasağın ise kaldırıldığını açıkladı.

Kabine toplantısı ardından bir açıklama yapan Erdoğan, 65 yaş üstündekilerin bundan sonra haftanın her günü saat 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi.

Erdoğan, "18 yaş altıyla ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynlerin refakatinde olmaları şartıyla kalkmıştır. Milli parklar ve doğal parklar 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasına göre, geçen hafta itibarıyla faaliyete geçen lokanta, restoran, kafe ve kıraathanelerin de kapanış saati 00.00'a uzatılırken, sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinin de 1 Temmuz'dan sonra faaliyete geçmelerine izin verildi.

Nikah salonlarının açılma tarihi 15 Haziran, düğün salonlarının ise 1 Temmuz olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, mart ayından bu yana ilk kez yüz yüze toplandı.

İstihdam Kalkanı nedir?

Erdoğan, açıklamasında koronavirüs nedeniyle alınan yeni ekonomik önlemlerden de bahsetti.

Salgın nedeniyle destek mekanizmalarının devreye alındığını aktaran "Şimdi bu kazanımları özellikle istihdamda gerçekleştireceğimiz sıçrama ile taçlandırmak var. Türkiye'nin İstihdam Kalkanı adıyla kapsamlı bir reform paketi hazırladık. Buradaki amacımız Ocak 2019, Nisan 2020 arasında işsiz kalan vatandaşlarımızın yeniden istihdama katılmalarını sağlamaktır. Kayıpları telafinin ötesinde kur saldırısı ve salgın öncesinden daha iyi bir istihdam seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Erdoğan, bu kapsamda ilave istihdam için teşvikler sağlanacağını ve kısmi ile esnek çalışmada piyasayı verimli hale getirecek adımların atılacağını aktardı.

Erdoğan, "25 yaş altı gençlerin istihdamını destekleyerek beceri ve deneyim kazanmalarını temin edeceğiz. 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün kolayca istihdam edilmesini sağlayacağız. Karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile ilave destek alınabilmesini sağlayacağız. Devlet elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye'nin İstihdam Kalkanı'nı sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin istihdam kalkanını devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklilik sistemini de 2022'de yürürlüğe sokacağız" diye konuştu.