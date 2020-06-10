Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 41 ilin valisi değiştirildi.

Karar ile Muğla Valisi Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. Yerine Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz atandı.

Görev yeri değiştirilenler arasında Adana, Diyarbakır, Sakarya, Ağrı, Konya, İzmir ve Kocaeli gibi bazı büyükşehirler de var.

Görev yeri değiştirilen valilerin 17'si Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanırken, diğerleri ise başka illerde görevlendirildi.