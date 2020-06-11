Barolardan yasa değişikliği hazırlıklarına tepki: 'Seçim değil geçim derdindeyiz'

Telif hakkı DHA Image caption Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, barolarla görüşmesi sırasında bir açıklama da yaptı

AKP, baro sisteminde önemli değişiklikler öngören yasa değişikliği hazırlığında son aşamaya geldi. Barolar ise başta Adalet Bakanı Abdülhamit Gül olmak üzere iktidar partisi AKP'yi ziyaret ederek, çoklu baro sistemi ve seçim sistemi değişikliğine ilişkin çalışmaların durdurulmasını istedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve 80 baroyu temsilen 31 baro başkanı, dün sabah saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar süren ziyaretlerinde, "Salgın döneminde avukatlar olarak bürolarımızı kapattık, çok ağır sıkıntalar yaşadık. Böyle bir dönemde, siz baroların seçim sistemi yapısını değiştirmek istiyorsunuz, biz seçim değil, geçim derdindeyiz" mesajını ilettiler.

Noterler gibi numaralandırılacak

AKP yönetimi, barolarla ilgili yasa değişikliği teklifi ile ilgili çalışmasını büyük ölçüde şekillendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi doğrultusunda, çoklu baro sistemi öngörülürken, seçim sistemi değişikliğinden vazgeçildi. AKP'nin yaptığı çalışmaya göre, Türkiye Barolar Birliği'nin çatı kuruluş olarak tek kalması planlanırken, üye sayısı çok olan Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük illerde birden çok baro kurulmasının yolu açılıyor.

AKP'nin taslak çalışmasına göre avukat sayısı 5 binin üzerinde olan illerde 2 bin üye ile yeni il barosu kurulabilecek. İdeolojik çağrışımlar yapmaması için de tıpkı noterlerde olduğu gibi barolar numaralandırılacak.

Barolar geceyarısına kadar mesai yaptı

Kendilerinden görüş alınmadan ve salgınla mücadele edilirken alelacele yasa değişikliği yapılmasına karşı çıkan barolar ise dün iktidar ve muhalefet partileri ile görüşerek karşı çıkış gerekçelerini iletti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu başkanlığındaki 31 baro başkanı, dün ilk olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü ziyaret ederek, çoklu baro sistemi ve nisbi temsil sistemine ilişkin düzenlemenin yaratacağı sakıncaları anlattı.

Adalet Bakanı Gül ise baroların taleplerini ve önerilerini dinleyip not aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bunları ileteceğini ifade etti.

Baro başkanları daha sonra Kamu Denetçiliği Kurumu Başkan Şeref Malkoç, AKP Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Cahit Özkan, ardından da CHP ve HDP ile görüşerek yasa değişikliğinin askıya alınmasını istedi.

İYİ Parti ve MHP ile de görüşecekler

Görüşmelerin bugün de MHP ve İYİ Parti ile devam etmesi planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre baro başkanları, "Yargının en önemli sacayaklarından biri olan barolarla ilgili yasa değişikliğinin barolar dışlanarak yapılamayacağını ve böyle bir düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini" ifade etti.

AKP yöneticilerinin ise henüz düzenlemenin teklif haline getirilmediğini, zaten barolarla görüşerek son biçimini vermeyi düşündükleri vurgulandı. Edinilen bilgiye göre baro başkanları "İçinde olmadığımız hiçbir çalışmayı kabul etmeyiz" diyerek şu şekilde diğer taleplerini de sıraladı: