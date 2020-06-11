Telif hakkı La Repubblica Image caption Haberin başlığı: "Erdoğan'ın muhafızları. Rejime kalkan olacak paralel polis"

İtalya'da yayımlanan La Repubblica gazetesi, TBMM'de kabul edilen Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nu "Erdoğan'ın muhafızları. Rejime kalkan olacak paralel polis" başlığıyla duyurdu.

La Repubblica'da bugün yayımlanan haberin girişinde şu ifadeler yer aldı:

"Ben yatarken sokakta bekçi düdüğünü duymak istiyorum. Vatandaşımız evde yatarken, sokakta birisinin onu beklediğini, huzurunun emin ellerde olduğunu duymasını istiyorum.

"Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya böyle demişti. Ve Türkiye'de liderin her fısıltısı kanuna dönüşüyor."

Haber-analizde, bekçiler için "Bir nevi paralel polis gücü. Liderin şahsi milis gücüne dönüşmesinden korkanlar az değil" denildi.

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Gazete, "Türkiye her zaman askeri bir ülke olarak anılır. Genel kafa yapısı olarak gerçekten de öyledir, okul çağından itibaren: sıkı disiplinli, katı, planlı. Bugünden itibarense birçokları Türkiye'yi, polisin de bir o kadar güçlü olduğu bir devlet olarak görecek" diye yazdı.

Yeni yasayla bekçilere kimlik sormaktan silah taşımaya kadar geniş yetkiler verildiğini vurgulayan gazete, bekçilerin görevlerininse "muğlak" olduğunu belirtti.

La Repubblica'daki haberde, bekçilerin işe alımı için "polis memurluğu için gerekli mesleki kriterlere ihtiyaç duyulmadığının" da altı çizildi ve "Birçoğu, dini ilhamlı muhafazakar partiye sadık ailelerden seçiliyor" denildi.

Gazete bu sisteme karşı çıkanların, bekçilerin "vatandaşların güvenliğini sağlamak için değil, onları kontrol altında tutmak için" görev yapacaklarından kaygı duydukları görüşüne de yer verdi.

Haberde New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch'un (İnsan Hakları İzleme Örgütü) bekçilerin "hesap vermeyen bir güce dönüşmesi" endişesini dile getirdiği hatırlatıldı.

Bekçiler Kanunu hakkında neler biliniyor?

İçişleri Bakanı Soylu: Bekçi sayısı 40 bine çıkarılabilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçen ay katıldığı bir televizyon programında "Bekçiler, 1966'dan beri kimlik soruyor. Yönetmeliği var, soruyor ama polisin bir takım yaptıklarını yapamaz bekçi" demişti.

Soylu, "Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk, 1500 kadar kadromuz var ama Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz böyle bir kadro açma kararında bulunursa, 40 bin rakamına belki tamamlayabiliriz" demişti.

Bekçilerin adaylık sürecinde verilen 41 günlük temel eğitimin yetersiz olduğu eleştirileri üzerine kanun teklifinde değişiklik yapılmıştı. Kabul edilen yasaya göre bekçilere adaylık sürecinde verilen temel ve hazırlayıcı eğitim süresi en az 3 ay olacak.