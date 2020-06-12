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Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı, Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatma kararına tepki gösterdi.

BBC Türkçe'ye konuşan Özboyacı, Twitter'ın hazırlattırdığı raporun "hiçbir kanıta dayanmadığını ve gerçek dışı olduğunu" savundu.

Özboyacı, Twitter'ın kararının ardından sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayılarında hiçbir azalma yaşanmadığına vurgu yaptı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, perşembe geç saatlerde, Türkiye'den 7 bin 340 hesabı manipülasyonu engelleme politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kapattığını açıklamıştı.

Twitter, bu hesapların Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik faaliyetleri ile bağlantılı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

'Tüm çalışmalarımız organik'

Konuyla ilgili BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Özboyacı, partisinin gençlik kollarının Twitter'ın kararına karşı detaylı bir açıklama hazırladığını söyledi.

Özboyacı raporu, "Gayet subjektif donelerle hazırlandığı, hiçbir kanıta dayanmadığı ve gerçek dışı olduğu aşikar" sözleriyle yorumladı.

"Bu raporla büyük bir itibarsızlaştırma çabası var" diyen Özboyacı, Twitter'ın kapattığı hesaplarla bağlantılarının olup olmadığına dair soruya şu yanıtı verdi:

"Bizim böyle bir ilişkimiz yok. AK Parti Gençlik Kolları'nın yaptığı çalışmalar organiktir. Biz yaptığımız çalışmaları teşkilatlara, 'Arkadaşlar paylaşalım, destek olalım' gibi yolluyoruz ve bu doğal bir şekilde, doğal haliyle yayılıyor. Bunun dışında hiçbir yöntemimiz yok."

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Sosyal medya çalışmaları nasıl yürüyor?

Kendi sosyal medya ekiplerinin çalışmalarını nasıl yürüttüğüne dair soruya ise Özboyacı şu yanıtı verdi:

"AK Parti'nin teşkilat yapılanması üç kademe şeklinde: Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları. Ben Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanıyım. Bizim Gençlik Kolları tanıtım birimimiz var. Kesinlikle gönüllü çalışıyor bu arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarla beraber oturuyoruz, fikirlerimizi metne, görsele çeviriyoruz, video haline getiriyoruz.

"Daha sonra 81 il, 973 ilçe, 45 bin mahallede bulunan teşkilatlarımıza bu doneleri yolluyoruz. Böyle bir teşkilat yapılanmamız var, bunun dışında hiçbir teşkilat yapımız yok.

"Partimizin ana kademeye bağlı olmak üzere Sosyal Medya Koordinatörlüğü de var. Bu Sosyal Medya Koordinatörlüğü tabii ki partinin yan kademelerinin yani kadın ve gençlik kollarının da yaptığı sosyal medya çalışmalarını tek elden yürütüyor.

"Ve bu, organik bir şekilde, Türkiye'nin dört bir yanında örgütlenmiş AK Parti teşkilatlarına yayılıyor. Bunun dışında herhangi bir çalışma yok."

'Takipçi sayımız düşmedi, arttı'

Milletvekili Özboyacı, Twitter'ın kararı ardından hesaplarındaki takipçi sayılarında düşüş olmadığını, bunun da kanıt niteliğinde olduğunu savunuyor:

"Biz AK Parti Gençlik Kolları olarak toplamda 1,2 milyon genç üyeye sahibiz. Biz gerçek kişiliklerimizle ve gerçek teşkilat hesaplarımızla hem kurumsal hem bireysel olarak, hiçbir gizlilik olmadan bütün çalışmalarımızı böyle yürütüyoruz.

"AK Parti Gençlik Kolları'nın resmi Twitter hesabının takipçi sayısında hiçbir azalma olmadı, 10 kişi bile olmadı. Nerede o 7 bin hesap?

"Biz dün akşam saat 21.30'da bu videoyu paylaştık. Ben bu videoyu paylaşırken takipçi sayımızı kontrol ettiğimde 408 bin 200 küsürdü. Gece, bu rapor yayımlandı. Şu anda takipçi sayımız 408 bin 800. Hiçbir azalma olmamış.

"Benim şahsi Twitter hesabım da öyle mesela. Dün 29 bin 400 idi. Şu anda 29 bin 500. Hiçbir azalma yok."

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Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da gün içinde yaptığı açıklamayla Twitter'a tepki gösterdi.

Altun, açıklamasında "Twitter'ın yaptığı açıklamada kapatılan hesapların Sayın Cumhurbaşkanımıza destek amacıyla açılan 'sahte' hesaplar olduğu ve bu hesapların tek bir merkezden yönetildiği iddiası gerçek dışıdır" dedi.

Akşam saatlerinde AKP Gençlik Kolları imzasıyla yayımlanan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Twitter, kendi siyasi ölçülerince bir işlem gerçekleştirip bunu aklamak için Stanford Üniversitesi'ne silinen hesapların verilerini iletmiş ve bir rapor yazdırmıştır. Raporu kaleme alanların siyasi pozisyonları, sosyal medya hesaplarından da açıkça görülmektedir."

Twitter, Türkiye'nin yanı sıra Çin ve Rusya'dan da "devlet bağlantılı bilgi yayma faaliyetlerine" karıştığı gerekçesiyle toplam 32 bin 242 hesabın platformdan çıkartıldığını açıklamıştı.

Platform, söz konusu hesapların belirlenmesiyle ilgili araştırmanın Avustralya Strateji Politikaları Enstitüsü (ASPI) ve Stanford İnternet Gözlemevi (SIO) ile birlikte yapıldığını aktarmıştı.