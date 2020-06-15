Koronavirüs: Hamamlarda 'yeni normal'
Koronavirüs: Hamamlarda 'yeni normal'
İstanbul'un Sultanahmet semtindeki tarihi Çemberlitaş Hamamı koronavirüs salgını nedeniyle kapalıydı. 'Yeni normal'e dönüşle birlikte hamam da müşterilerini kabul etmeye başladı.
Reuters'a konuşan hamamın müdürü Ayna Nurbediyeva müşterileri, ateşlerini ölçtükten sonra içeri aldıklarını ardından da el dezenfeksiyonu yaptıklarını söyledi.
Müşteriler hamam alınmadan önce ayrı odalarda bekletiliyor.
Tellak ve natırlar ise maske üzerine siperlik takıyor.