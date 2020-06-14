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Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 15'inci dakikasında Rizesporlu Skoda'nın vuruşunu kurtaran Muslera, rakibiyle çarpıştıktan sonra yerde kaldı.

Yedek kulübesinde bulunan kaptan Selçuk İnan, hakemden izin isteyerek tribünden sahaya girip Muslera'nın yanına giderken, tecrübeli kaleci için ambulans çağrıldı.

Muslera, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından da ambulansla hastaneye götürüldü.

Muslera'nın sahalardan en az altı ay uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Sakatlığın ardından Galatasaray'ın rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe de geçmiş olsun mesajları yayınladı.

@Fenerbahce tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Geçmiş olsun Fernando Muslera 🙏



En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz. — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 14 Haziran 2020

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz da Muslera ile birlikte bir fotoğraflarını paylaştı.

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı da "Eskisinden daha güçlü döneceğine eminiz" dedi.