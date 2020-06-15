Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine hava operasyonu başlatıldığını açıkladı

Telif hakkı Getty Images

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki bölgelere hava operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili Twitter'dan bir açıklama yapan Bakanlık, Sicar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki hedeflerin bombalandığını belirtti.

Operasyona Pençe-Kartal adı verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun "son zamanlarda karakol ve üs bölgelerinde her geçen gün artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara" yönelik olduğunu, bunun "uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkı" kapsamında olduğunu açıkladı.

Reuters: Diyarbakır ve Malatya'dan savaş uçakları havalandı

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için #PençeKartal Operasyonu başlatıldı" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise "İnsanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor" dedi.

Reuters operasyon için Diyarbakır ve Malatya'dan savaş uçaklarının havalandığını yazdı.