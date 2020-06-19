Anayasa Mahkemesi (AYM), eski HDP lideri Selahattin Demirtaş ve eski CHP milletvekili Eren Erdem'in Anayasa'nın 17. Maddesiyle korumaya alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı bir davada 2017 yılında yaptığı başvuruyu inceleyen AYM tutukluluk süresinin makul olmadığını belirtti ve Demirtaş'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Selahattin Demirtaş, tutuklu yargılandığı davada tahliye edilse de başka bir davadan hüküm giymişti.

Bu nedenle Demirtaş'ın tahliye olması beklenmiyor.

4 Kasım 2016'da gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Demirtaş, o günden bu yana cezaevinde bulunuyor.

Eren Erdem 2019'da AYM'ye başvurmuştu

Eren Erdem'in başvurusuyla ilgili kararını açıklayan AYM, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle yapılan başvuruyu kabul edilebilir buldu ve Erdem'e 30 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Erdem, Gülen yapılanmasına üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek suçlamasıyla yargılanmış, 29 Haziran 2018'de tutuklanmış, 7 Ocak 2019'da hakkında tahliye kararı çıktıktan sonra savcılığın itirazı üzerine cezaevini terk etmeden tekrar tutuklanmıştı.

Erdem 1 Kasım 2019'de tekrar tahliye edilmişti.