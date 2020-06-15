Telif hakkı DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pazar gecesi Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik kapsamlı bir hava operasyonu düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) operasyondan "şok harekât" diye bahsetti.

Peki operasyonla ilgili bilinenler neler? Operasyona kim, ne tepki verdi?

MSB, Twitter'dan duyurdu: Pençe-Kartal Operasyonu

Operasyon, Pazar gecesi, MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımla kamuoyuna duyuruldu.

Bakanlığın daha sonra yayımladığı ayrıntılı açıklamada operasyonun nedeniyle ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Son zamanlarda terör örgütü PKK'nın karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsleri üzerine TSK tarafından Pençe-Kartal Operasyonu başlatıldı".

Açıklamada, operasyon kapsamında, Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Gara, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki örgüt hedeflerinin vurulduğu belirtildi.

Operasyonda savaş uçakları dışında İHA'lar da (İnsan Hava Aracı) yer aldı.

PKK'dan 'Kaybımız yok' açıklaması

PKK'nın askeri kanadı HPG-BİM tarafından yapılan ve örgüte yakın Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan açıklamada, örgütün "Mahmur ve Şengal'de herhangi bir aktivitesinin olmadığı" belirtildi.

Açıklamada, TSK'nın operasyonunda, sivillerin de hedef alındığı iddia edildi ve "Mahmur'da, Mahmur Mülteci Kampı'ndakilerin ve Şengal'de ise Ezidilerin saldırıya uğradığı" öne sürüldü.

Örgüt, operasyon kapsamında Zap ve Kandil bölgelerinde faal oldukları alanların bombalandığını da belirtti ancak "buralarda herhangi bir kayıplarının olmadığını" söyledi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sessiz

Operasyonla ilgili Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden henüz bir açıklama yapılmadı.

BBC Türkçe'nin görüştüğü Kürdistan Demokrat Partisi'ne yakın bir gazeteci, KDP'nin Türkiye ile ilişkisini zedelememek için henüz bir açıklama yapmadığını düşündüğünü söyledi.

KDP'ye yakın, Erbil merkezli medya kuruluşu Rudaw'ın alan muhabirleri, bombadırmanlarda ölüm yaşanmadığını, Şengal'de yedi Şengal Savunma Birliği (YPŞ) üyesinin yaralandığını, farklı noktalarda maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Al-Sumaria: Irak ordusu tepki gösterdi

Irak'ta yayın yapan medya kuruluşu Al-Sumaria, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın Türkiye'nin yaptığı operasyonun "Irak'ın egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini" açıkladığını duyurdu.

Al-Sumaria'nın internet sitesinde yer alan habere göre Irak ordusunun açıklamasında, "Bu provokatif davranış iyi komşuluğun gereklilikleriyle bağdaşmamaktadır ve Irak'ın egemenliğinin aleni bir ihlalidir" ifadesi yer aldı.

Al-Sumari'nın aktardığı açıklamada ayrıca, "Bu ihlaller sona ermeli. Irak, ortak sınırı boyunca güvenliği sağlamak için Türkiye ile işbirliği yapmaya hazırdır" denildi.

Operasyonun dikkat çekici özellikleri neler?

TSK, dönem dönem Kuzey Irak'ta hava operasyonu düzenliyor.

Bu operasyon ise aynı anda çok farklı noktaları hedef almasıyla dikkat çekiyor.

Operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi'nden sevk ve idare ettiğinin açıklanması ve buna dair fotoğraf ile video paylaşılması da dikkat çekici bulunuyor.

Telif hakkı DHA

Ayrıca operasyonla ilgili MSB hesabından bir video klip paylaşıldı.

'Bir yıl içinde yeni depolama yaptıklarını gördük'

BBC Türkçe'ye konuşan bir Türk güvenlik yetkilisi, operasyonda Mahmur'un da olmasıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Örgüt, yeni üs bölgeleri için altyapıyı şu an ellerinde olan bölgelerde hazırlıyor. Biz de bu hazırlığın yapıldığı bölgeleri hem yerel unsurlar üzerinden sahadan hem de aldığımız görüntülerle takip ediyoruz.

"Tespit ettiğimiz alanların sivil alan olmadığını, örgütün altyapı hazırlığı içinde olduğu alanlar olduğunu yüzde 100 olarak teyit edersek, operasyon düzenleyip yeni üsler kurulmasının önünü alıyoruz. Mahmur operasyonu da bu kapsamda yapıldı.

"Mahmur'da bir yıldan uzun bir süre önce bir operasyon düzenlemiştik, depolarını yok etmiştik. Bir yıl içinde yeni depolama yaptıklarını gördük. Mahmur çevresinde yeni yollar yapıldı. Bu yollar üzerinden ülkemize sızıp eylem yapma arayışındalar. Bu sebeple bir kez daha operasyon düzenledik."

Telif hakkı DHA

Operasyonun zamanlaması ne söylüyor?

Son haftalarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı noktalardan güvenlik güçlerine yönelik saldırı girişimi haberleri geliyor.

Bunun yanında, Pençe-Kartal Operasyonu'nun Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) "Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü" öncesi başlatılması ise sosyal medyada, operasyonun güvenlik amaçları dışında iç siyasete yönelik hedeflerinin de olduğu yorumlarına da neden oldu.

MSB'den yapılan açıklamada, operasyonun başarı ile tamamlandığı ve uçakların üslerine döndüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki hava operasyonunda 81 hedef imha edildi