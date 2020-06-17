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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta hava operasyonundan sonra kara operasyonuna başladığını açıkladı. Bakanlık son operasyona "Pençe-Kaplan" adının verildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız Haftanin'de" denildi.

Daha sonra MSB'nin Twitter hesabından operasyonla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Bakanlıktan Salı günü yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde TSK ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordine ettiği hava harekâtında, 4 PKK'lının öldürüldüğü duyurulmuştu.

TSK'nın haftanın ilk saatlerinde başlattığı hava operasyonuna ise "Pençe-Kartal" adı verilmişti.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denilmişti.