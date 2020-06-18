Aramızda Kalmasın: Lohusalık dönemi

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Doğumdan sonra annenin fiziksel ve ruhsal olarak iyileştiği ve kendine geldiği 40 günlük sürece "lohusalık" deniyor. Bu süreç bazı annelerde 6-8 hafta kadar sürüyor, bu süre bazen daha da uzayabiliyor.

Hem annenin bebeğe hem de bebeğin hayata adapte olduğu bu dönem hekimler ve psikologlar tarafından kritik ve önemli bulunuyor.

Anne ve bebeğin sağlık durumu, doğum hikayeleri, hormonal değişiklikler, ve çevresel faktörler anneleri depresyona itebiliyor.

Peki "post-partum" olarak da anılan lohusalık döneminde neler yaşanıyor? Yeni doğum yapmış annelere ve uzmanlara sorduk.