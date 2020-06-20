Koronavirüs: İstanbul'da 'normalleşme' ve endişe

Neyran Elden & Ege Tatlıcı BBC Türkçe
  • 20 Haziran 2020

Türkiye'de 1 Haziran'dan beri koronavirüs tedbirlerinin önemli bir bölümü kaldırıldı ve 'normalleşme' sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

Salgının en yoğun yaşandığı kent İstanbul'da ise günlük hayat olabildiğince devam ediyor ancak İstanbullular sokakta, sosyal hayatta ve toplu taşımada önlemlere yeterince uyulmamasından endişe duyduklarını söylüyor.

İstanbul sakinleri ile alınan tedbirleri ve önümüzdeki süreçten beklentilerini konuştuk.

Video-haber: Neyran Elden, Ege Tatlıcı

Telif hakkı Getty Images