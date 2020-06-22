Ankara girişinde durdurulan baro başkanlarının bekleyişi sürüyor.

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Ankara girişinde durdurulan baro başkanlarının bekleyişi sürüyor.

Baroların yapısını değiştirecek yeni yasal düzenlemeye karşı Cuma günü Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yürüyüşe başlayan 58 baro başkanı Ankara girişinde polis müdahalesiyle karşılaştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yürüyüşe izin verilmeyeceğini ancak araçlarla şehre girilebileceğini açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek alan ve güzergahların mülki amirlerce belirlendiği ve yürüyüş yapmak istenilen güzergahın da bunların arasında olmadığı belirtildi.

Açıklamada, kanunen şehirlerarası yollarda gösteri ve toplantı yürüyüşünün yapılamaması ve pandemi tedbirleri nedeniyle yürüyüşe izin verilmediği aktarıldı.

Açıklamada, "Buna rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden ve bir süre yolu trafiğe kapayan grup usulüne uygun şekilde kenara alınarak, yol trafiğe açılmıştır" denildi.

Gerginlik nedeniyle arbede yaşandı

Elya Center binası önünde bekleyen baro başkanları, şirketin şantiye şefi olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından alandan çıkarılmak istendi. Ancak avukatlar, parsel kayıtlarına göre bekledikleri alanın özel mülk olmadığını ve buradan ayrılmayacaklarını söyledi.

Avukatlar ve şantiye görevlileri arasında yaşanan gerginlik nedeniyle yeni bir arbede yaşandı.

Araya giren güvenlik güçleri, iki grubun birbirinden ayrıldığı barikatlara dizildi.

Avukatlar, yürüyüş tamamlanana dek bekleyeceklerini ifade ediyor.

Ankara Belediyesi'nin çadırlarının kurulmasına izin verilmedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatların Ankara girişindeki bekleyişi için sıcak hava nedeniyle çadır gönderdi, ancak polis güçleri alana çadır kurulmasını engelledi.

Çadır kurulmasının engellenmesi sırasında polis ve avukatlar arasında uzun süreli arbede yaşandı.

Basın için polislerle çevrili bir çember oluşturuldu ve basın mensuplarının çemberin içinde tutulması talimatı verildi.