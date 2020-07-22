Burası Bağcılar

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İstanbul'un en büyük ilçelerinden Bağcılar'ın adı, Türkiye'de son dönemde hem haberlerde hem de popüler kültürde kendine yer ediniyor.

Bağcılar ile ilgili haberlerin bir bölümü, ilçede işlenen suçlarla ilgili oluyor.

Bazı TV programları, dizi ve filmlerde de sık sık Bağcılar'daki yaşama, özellikle de gençlerin kültürüne göndermeler yapılıyor.

Sosyal medyada ise Bağcılar'ın kültürüyle ilgili olarak mizah içerikli paylaşımlar son dönemde yoğun ilgi görüyor.

Peki Bağcılar nasıl bir yer? Neden son dönemde bu kadar popüler oldu? Bağcılar ile ilgili dışarıdan algılarla Bağcılar'ın gerçek durumu birbiriyle örtüşüyor mu? Bağcılar'daki en büyük sorunlar neler?

BBC Türkçe ekibi, bu soruların cevaplarını, doğrudan Bağcılar'da, Bağcılar sakini gençlerle konuşarak aradı.